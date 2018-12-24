Научиться управлять троллейбусом можно на компьютере: как работает эффективный метод

В Житомире студент местного технологического университета создал компьютерный симулятор управления троллейбусом. Делал его для своего обучения, а в конце концов получил уникальное и передовое изобретение.

Симулятор – это не только игра, но и весьма эффективный метод обучения будущих водителей "рогатых".

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Симулятор управления троллейбусом – это дипломная работа Владислава Ващенко. Он – студент факультета компьютерных технологий Житомирского технологического университета. На создание такой игры студент потратил несколько лет.

Теперь можно научиться управлять троллейбусом на компьютере

В симуляторе Влад использовал прототип реального троллейбуса советского образца "ЗИУ" – таких на улицах Житомира больше всего. Сам симулятор максимально приближен к реальности – чтобы сдвинуть с места, надо как и в реальности поднять токоприемники и включить все необходимые системы.

Дипломная работа поразила не только научного руководителя Владислава, но и весь университет.

Она содержит хорошее научное обоснование, есть модели, которые определяют уровень и оценки для нашего симулятора. Современная технологическая платформа Unity 3D, а вообще она является технически современной и очень полезной разработкой, даже позволяет популяризировать именно этот вид транспорта, позволяет популяризировать эту профессию,

– ответила заведующая кафедрой Инна Сугоняк.

Разработку Владислава уже оценили и водители троллейбусов. Николай Мельник за рулем рогатого уже более 20 лет, в далеком 1995-м году учился вождению по книгам и плакатам. Теперь по-хорошему завидует будущим водителям, ведь обучение на симуляторе в разы быстрее и проще.

Симулятор управления троллейбусом

Можно сказать, что на 70% водитель уже будет готов, то есть ему гораздо легче управлять троллейбусом, потому что он уже это если бы проходил немножко, он уже знает, какой нужен радиус и как подъехать к остановке,

– отметил водитель троллейбуса Николай Мельник.

Сам разработчик тем временем уже взялся совершенствовать свое изобретение. "Хочется добавить какие-то элементы для пейзажа, то есть, чтобы не только дорога была, а еще дома и и разные маленькие объекты-ларьки, знаки и т. д.", – добавил разработчик Владислав Ващенко.

Разработкой студента уже заинтересовались в житомирском трамвайно-троллейбусном управлении. Со следующего года ее будут использовать для подготовки водителей троллейбусов.