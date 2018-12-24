Навчитися керувати тролейбусом можна на комп'ютері: як працює ефективний метод

У Житомирі студент місцевого технологічного університету створив комп’ютерний симулятор керування тролейбусом. Робив його для свого навчання, а зрештою отримав унікальний та передовий винахід.

Симулятор – це не лише гра, а й досить ефективний метод навчання майбутніх водіїв "рогатих".

Читайте також: Українець, який перший у світі винайшов електричний трамвай

Cимулятор керування тролейбусом – це дипломна робота Владислава Ващенка. Він - студент факультету комп’ютерних технологій Житомирського технологічного університету. На створення такої гри студент витратив кілька років.



Тепер можна навчитися керувати тролейбусом на комп'ютері

У симуляторі Влад використав прототип реального тролейбуса радянського зразка "ЗІУ" – таких на вулицях Житомира найбільше. Сам симулятор максимально наближений до реальності – аби зрушити із місця треба як і в реальності підняти струмоприймачі та увімкнути всі необхідні системи.

Дипломна робота вразила не лише наукового керівника Владислава, а й весь університет.

Вона містить гарне наукове підґрунтя, є моделі, які визначають рівень і оцінки для нашого симулятора. Сучасна технологічна платформа Unity 3D, а взагалі вона є технічно сучасною та дуже корисною розробкою, навіть дозволяє популяризувати саме цей вид транспорту, дозволяє популяризувати цю професію,

– відповіла завідувачка кафедри Інна Сугоняк.

Розробку Владислава вже оцінили і водії тролейбусів. Микола Мельник за кермом рогатого вже більше 20 років, у далекому 1995-ому році навчався водінню за книжками та плакатами. Тепер по-хорошому заздрить майбутнім водіям, адже навчання на симуляторі в рази швидше та простіше.



Симулятор керування тролейбусом

Можна сказати, що на 70% водій вже буде готовий, тобто йому набагато легше керувати тролейбусом, тому що він вже це якби проходив трошки, він вже знає, який потрібно радіус та як під’їхати до зупинки,

– наголосив водій тролейбуса Микола Мельник.

Сам розробник, тим часом, вже взявся вдосконалювати свій винахід. "Хочеться додати якихось елементів для пейзажу, тобто, щоб не тільки дорога була, а ще будинки і та різні маленькі об’єкти – ларьки, знаки тощо", – додав розробник Владислав Ващенко.

Розробкою студента вже зацікавились у житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні. З наступного року, його використовуватимуть для підготовки водіїв тролейбусів.