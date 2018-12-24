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      Навчитися керувати тролейбусом можна на комп'ютері: як працює ефективний метод

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      У Житомирі студент місцевого технологічного університету створив комп’ютерний симулятор керування тролейбусом. Робив його для свого навчання, а зрештою отримав унікальний та передовий винахід.

      Симулятор – це не лише гра, а й досить ефективний метод навчання майбутніх водіїв "рогатих".

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      Cимулятор керування тролейбусом – це дипломна робота Владислава Ващенка. Він - студент факультету комп’ютерних технологій Житомирського технологічного університету. На створення такої гри студент витратив кілька років.

      Тепер можна навчитися керувати тролейбусом на комп'ютері
      Тепер можна навчитися керувати тролейбусом на комп'ютері

      У симуляторі Влад використав прототип реального тролейбуса радянського зразка "ЗІУ" – таких на вулицях Житомира найбільше. Сам симулятор максимально наближений до реальності – аби зрушити із місця треба як і в реальності підняти струмоприймачі та увімкнути всі необхідні системи.

      Дипломна робота вразила не лише наукового керівника Владислава, а й весь університет.

      Вона містить гарне наукове підґрунтя, є моделі, які визначають рівень і оцінки для нашого симулятора. Сучасна технологічна платформа Unity 3D, а взагалі вона є технічно сучасною та дуже корисною розробкою, навіть дозволяє популяризувати саме цей вид транспорту, дозволяє популяризувати цю професію,
      – відповіла завідувачка кафедри Інна Сугоняк.

      Розробку Владислава вже оцінили і водії тролейбусів. Микола Мельник за кермом рогатого вже більше 20 років, у далекому 1995-ому році навчався водінню за книжками та плакатами. Тепер по-хорошому заздрить майбутнім водіям, адже навчання на симуляторі в рази швидше та простіше.

      Симулятор керування тролейбусом
      Симулятор керування тролейбусом

      Можна сказати, що на 70% водій вже буде готовий, тобто йому набагато легше керувати тролейбусом, тому що він вже це якби проходив трошки, він вже знає, який потрібно радіус та як під’їхати до зупинки,
      – наголосив водій тролейбуса Микола Мельник.

      Сам розробник, тим часом, вже взявся вдосконалювати свій винахід. "Хочеться додати якихось елементів для пейзажу, тобто, щоб не тільки дорога була, а ще будинки і та різні маленькі об’єкти – ларьки, знаки тощо", – додав розробник Владислав Ващенко.

      Розробкою студента вже зацікавились у житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні. З наступного року, його використовуватимуть для підготовки водіїв тролейбусів.

      Теги: Новини України Транспорт Новини Житомира Студенти Інформаційні технології
      Джерело: 24 канал
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