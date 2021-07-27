"Наука – це вона": организаторы приглашают желающих провести выставку портретов в своем городе

Организаторы просветительского арт-проекта "Наука – це вона" предлагают образовательным и общественным организациям подавать заявки, бесплатно получать материалы для выставки портретов украинских женщин-учёных и проводить мероприятие в своем городе.

Экспозиция "Наука – це вона" состоит из 12 стилизованных портретов выдающихся украинских женщин-ученых современности и прошлого, созданных известными иллюстраторами во главе с Сергеем Майдуковым. Подписями к картинам являются эссе-победители общенационального конкурса среди девушек от 14 до 21 года. Сочинения, авторов которых награждала первая леди Елена Зеленская, рассказывают о жизненном и научном пути 12 героинь выставки.

Сейчас все публичные учреждения могут подать заявку на получение бесплатных материалов для выставки "Наука – це вона", чтобы провести мероприятие в своем городе или селе. Всего организаторы готовы предоставить 300 экземпляров портретов.

Мы уже получили более сотни заявок на получение экземпляра экспозиции и проведения самостоятельной выставки и имеем возможность разослать еще 200 наборов. Это замечательно, что инициатива проведения творческого мероприятия, посвященного украинским женщинам-ученым, приобрела значительную популярность в городах, городках и селах Украины,

– делится новостями инициатор проекта, основатель компании Roosh, IT-инвестор Сергей Токарев.

Организаторы отмечают: чтобы подать заявку на получение бесплатных экземпляров для экспозиции "Наука – це вона" нужно немного: иметь соответствующую локацию для проведения выставки (например, образовательное учреждение, библиотека, общественное пространство, юношеская школа творчества и т.д.), заполнить форму и пообещать осветить выставку на сайте, Facebook или Instagram странице публичного учреждения, которое ее производит.