Експозиція "Наука – це вона" складається із 12 стилізованих портретів видатних українських жінок-вчених сучасності та минулого, створених відомими ілюстраторами на чолі з Сергієм Майдуковим. Підписами до картин є есе-переможці загальнонаціонального конкурсу серед дівчат від 14 до 21 року. Твори, авторок яких нагороджувала перша леді Олена Зеленська, розповідають про життєвий та науковий шлях 12 героїнь виставки.

Наразі усі публічні установи можуть подати заявку на отримання безкоштовних матеріалів для виставки "Наука – це вона", щоб провести захід у своєму місті чи селі. Всього організатори готові надати 300 екземплярів портретів.

Ми вже отримали більше сотні заявок на отримання екземпляру експозиції та проведення самостійної виставки і маємо можливість розіслати ще 200 наборів. Це чудово, що ініціатива проведення мистецького заходу, присвяченого українським жінкам-вченим, набула значної популярності в містах, містечках і селах України,

– ділиться новинами ініціатор проєкту, засновник компанії Roosh, ІТ-інвестор Сергій Токарєв.

Організатори кажуть, щоб подати заявку на отримання безкоштовних примірників для експозиції "Наука – це вона" потрібно небагато: мати відповідну локацію для проведення виставки (наприклад, освітній заклад, бібліотека, громадський простір, юнацька школа творчості тощо), заповнити форму та пообіцяти висвітлити виставку на сайті або Facebook чи Instagram сторінці публічної установи, яка її проводить.