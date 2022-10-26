Работал на два фронта: ГБР сообщило еще одно подозрение экс-генералу СБУ Наумову

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении экс-генералу СБУ Андрею Наумову. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Напомним, что также Наумова подозревают в коррупции и государственной измене, в частности, помощи россиянам захватить ЧАЭС.

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Еще одно подозрение эксгенерала СБУ Наумову

Как стало известно, Наумов на должности руководителя государственного предприятия на протяжении 2019-2021 годов мошенничеством завладел более 3,2 миллиона гривен.

В 2019 году изменник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ.

Вместо того чтобы уволиться с государственного предприятия, Наумов сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.

В то же время он устроился в СБУ не по призыву и должен уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему.

Таким образом Наумов одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тысяч гривен в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 миллиона гривен.

Что угрожает Наумову

В итоге эксгенералу СБУ сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Что известно о предателе Наумова

Андрея Наумова и Александра Акста, являющегося гражданином Германии, 11 июня 2022 года задержали на границе между Северной Македонией и Сербией .

У мужчин обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. Сербские стражи порядка задержали их по подозрению в отмывании средств.

Эксначальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов стал фигурантом производства о госизмене. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России.

31 марта президент Владимир Зеленский лишил звания генерала эксначальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Украинский лидер назвал его предателем и подчеркнул, что он получит свое наказание.

Украина направила в Сербию запрос на экстрадицию Наумова. Его подозревают в помощи российским оккупантам захватить ЧАЭС.

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