"Риск Второй мировой войны": Науседа раскритиковал идею переговоров без участия Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег от переговоров о прекращении войны без участия Украины. Он считает, что формат с участием России, США и Китая может привести к разделению зон влияния.

Об этом литовский президент заявил журналистам в четверг, 22 октября.

Что Науседа сказал о переговорах без Украины?

Гитанас Науседа убежден, что Украина обязательно должна участвовать в переговорах о прекращении войны, развязанной Россией.

В переговорах обязательно должна участвовать сама Украина, поэтому форматы, которые предлагает сама Россия, например, формат с участием Китая, США и России, вызывают подозрения, что может повториться сценарий Второй мировой войны и может произойти разделение на зоны влияния. Это вызывает большую обеспокоенность во всем регионе,

– заявил Науседа.

Литовский президент также выразил сомнение в способности Китая выступать абсолютно беспристрастным посредником, поскольку Пекин остается союзником России в войне против Украины.

Завершение войны очень сильно повлияет на безопасность и общую экономическую и социальную ситуацию на всем европейском континенте, поэтому участие представителей Европы в переговорах было бы вполне естественным, но для этого мы должны установить очень четкие критерии,

– сказал президент Литвы.

По его мнению, интересы Европейского Союза мог бы представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Упоминается немало имен, но один критерий особенно важен – такой человек должен иметь мандат от всех 27 государств-членов ЕС. На данный момент такой официальный мандат предоставлен Антониу Коште. Поэтому, пожалуй, нет необходимости в каком-то дополнительном мандате", – пояснил президент.

В то же время Россия будет сопротивляться участию Европы в переговорах. Поэтому европейским представителям придется приложить дополнительные дипломатические усилия, чтобы обеспечить присутствие ЕС за столом переговоров.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Виткофф предложил провести "саммит США, Китая и России по вопросу прекращения войны" в Украине. Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина может состояться в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Ожидается, что лидеры обсудят возможные пути прекращения российско-украинской войны, причем Украину могут не пригласить на переговоры. Поэтому эту инициативу уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, когда большие державы договаривались о послевоенном порядке в Европе.

Советник Кремля Юрий Ушаков подтвердил, что возможность трехстороннего формата обсуждалась после встречи Виткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге.

В то же время идея переговоров без участия украинской стороны вызвала критику со стороны американских республиканцев. Сенатор Билл Кассиди назвал такой сценарий морально неправильным и безрассудным, подчеркнув, что Украина обязательно должна участвовать в любых переговорах, касающихся ее собственного будущего. Сенатор Том Тиллис также предостерег от манипуляций Кремля, заявив, что Путин пытается использовать американского президента в своих интересах.