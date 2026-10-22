"Ризик Другої світової": Науседа розкритикував ідею переговорів без України

Про це литовський президент заявив журналістам у четвер, 22 жовтня.

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Що Науседа сказав про переговори без України?

Гітанас Науседа переконаний, що Україна обов'язково має брати участь у переговорах щодо припинення розв'язаної Росією війни.

У переговорах обов’язково має брати участь сама Україна, тому формати, які пропонує сама Росія, наприклад, формат за участю Китаю, США та Росії, викликають підозри, що може повторитися сценарій Другої світової війни і може відбутися поділ на зони впливу. Це викликає велике занепокоєння в усьому регіоні– заявив Науседа.

Литовський президент також засумнівався в можливості Китаю виступати цілком неупередженим посередником, оскільки Пекін залишається поплічником Росії у війні проти України.

Завершення війни дуже сильно вплине на безпеку та загальну економічну й соціальну ситуацію на всьому європейському континенті, тому участь представників Європи в переговорах була б цілком природною, але для цього ми маємо встановити дуже чіткі критерії– сказав президент Литви.

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На його думку, інтереси Європейського Союзу міг би представляти голова Європейської ради Антоніу Кошта.

"Згадується чимало імен, але один критерій є особливо важливим – така особа має мати мандат від усіх 27 держав-членів ЄС. Наразі такий офіційний мандат надано Антоніу Кошті. Тому, мабуть, немає потреби в якомусь додатковому мандаті", – пояснив президент.

Водночас Росія чинитиме опір участі Європи в переговорах. Тому європейським представникам доведеться докласти додаткових дипломатичних зусиль, щоб забезпечити присутність ЄС за столом переговорів.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував провести саміт США, Китаю та Росії щодо завершення війни в Україні. Зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна може відбутися в листопаді під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.

Очікується, що лідери обговорять можливі шляхи припинення російсько-української війни, причому Україну можуть не запросити до переговорів. Через це ініціативу вже порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, коли великі держави домовлялися про повоєнний порядок у Європі.

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Радник Кремля Юрій Ушаков підтвердив, що можливість тристороннього формату обговорювали після зустрічі Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі.

Водночас ідея переговорів без української сторони викликала критику серед американських республіканців. Сенатор Білл Кассіді назвав такий сценарій морально неправильним і безрозсудним, наголосивши, що Україна обов'язково має брати участь у будь-яких переговорах щодо власного майбутнього. Сенатор Том Тілліс також застеріг від маніпуляцій Кремля, заявивши, що Путін намагається використовувати американського президента у власних інтересах.