Несокрушимая и непокорная: фотограф показал свадебный портрет украинской защитницы "Навы"

История любви этой пары из "Азовстали" растрогала многих украинцев. Теперь, уже спустя почти год после смерти мужа, украинская военная "Нава" приняла участие в чувствительной свадебной фотосессии.

На этих портретах она одета в белое платье с украинскими этномотивами. А в руках она держит последнюю вещь, напоминающую о муже – его орден.

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"Нава" снялась для свадебного фото

Украинская защитница "Нава" приняла участие в достаточно нежной и одновременно контрастной фотосессии. Она держала букет из красных роз, обернутых в черную бумагу с красной лентой.



В сети опубликовали свадебные портреты "Навы" / Фото Константина Совы

На следующем фото она уже держит орден "За мужество", который ей вручил президент Зеленский. Сама защитница отметила, что она невероятно гордится быть женой такого мужчины.

Любимый, ты хотел видеть меня в белом платье – смотри, я в белом платье,

– подчеркнула "Нава".

"Нава" держит орден своего мужа / Фото Константина Совы

Фотограф Константин Сова, делавший эти фото, вдохновлялся историей любви пары Валерии и Андрея. По его словам, эту историю будут передавать из поколения в поколение.

"На этом свадебном портрете была невеста, но не было жениха", – отметил Сова.

Пользователи сети также умилялись этой фотосессией, поэтому написали множество слов поддержки для украинки, а также отметили талант самого фотографа.

Что известно об украинской военной "Наве"