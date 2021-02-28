Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию №2 в городе Покров Владимирской области. По словам заключенных, его приезд отличался от того, как обычно происходит такая процедура.

Что известно о Навальном в колонии

Группу новых осужденных, в которой был Навальный, встретили строго по правилам. Об этом заключенные колонии рассказали участнику фонда "Русь сидящая" Руслану Вахапову.

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Обычно в колонии новоприбывших могли ударить еще на выходе из автозака.

Прием осужденных без избиения оказался в новинку для тех, кто давно отбывает наказание в колонии. По словам Вахапова, некоторые заключенные не в восторге от будущего соседства с известным политиком.

Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального. У них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут гайки закрутить (усилить режим – 24 канал),

– пояснил Вахапов.

Теперь Навальный 2 недели пробудет на карантине, после чего его переведут в один из отрядов.



Навального этапировали в колонию №2 в Покровске / Фото "Дождь"



Заключенные в колонии не рады появлению оппозиционера / Фото "Дождь"

Обратите внимание! Федеральная служба отбывания наказаний России официально не сообщала в которой колонии находится Навальный. Директор ведомства Александр Калашников только рассказал, что в колонии оппозиционеру обеспечат "абсолютно нормальные условия".

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