"Заключенные не рады его появлению": Навального наконец этапировали в колонию
Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию №2 в городе Покров Владимирской области. По словам заключенных, его приезд отличался от того, как обычно происходит такая процедура.
Источник:Meduza
Что известно о Навальном в колонии
Группу новых осужденных, в которой был Навальный, встретили строго по правилам. Об этом заключенные колонии рассказали участнику фонда "Русь сидящая" Руслану Вахапову.
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Обычно в колонии новоприбывших могли ударить еще на выходе из автозака.
Прием осужденных без избиения оказался в новинку для тех, кто давно отбывает наказание в колонии. По словам Вахапова, некоторые заключенные не в восторге от будущего соседства с известным политиком.
Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального. У них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут гайки закрутить (усилить режим – 24 канал),
– пояснил Вахапов.
Теперь Навальный 2 недели пробудет на карантине, после чего его переведут в один из отрядов.
Навального этапировали в колонию №2 в Покровске / Фото "Дождь"
Заключенные в колонии не рады появлению оппозиционера / Фото "Дождь"
Коротко о тюремном сроке Навального
- Оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключения. Так суд заменил ему условный приговор на реальный по делу "Ив-Роше".
- После того, как Навальный подал апелляцию, суд сократил ему срок заключения. В тюрьме политик пробудет 2 года, 6 месяцев и 2 недели.
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