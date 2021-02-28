Російського опозиціонера Олексія Навального етапували до колонії №2 у місті Покров Володимирської області. За словами в'язнів, його приїзд відрізнявся від того, як зазвичай відбувається така процедура.

Що відомо про Навального у колонії

Групу нових засуджених, у якій був Навальний, зустріли строго за правилами. Про це в'язні колонії розповіли учаснику фонду "Русь сидить" Руслану Вахапову.

До теми Навальному у колонії забезпечать "абсолютно нормальні умови", – федеральна служба Росії

Зазвичай у колонії новоприбулих могли вдарити ще на виході із автозака.

Приймання засуджених без побиття виявилася в новинку для тих, хто давно відбуває покарання в колонії. За словами Вахапова, деякі ув'язнені не в захваті від майбутнього сусідства з відомим політиком.

Зеків лякає невідомість, там всі не раді появі Навального. У них тільки життя в ув'язненні налагодилася, а тепер можуть гайки закрутити (посилити режим – 24 канал),

– пояснив Вахапов.

Тепер Навальний 2 тижні пробуде на карантині, після чого його переведуть в один із загонів.



Навального етапували у колонію №2 у Покровську / Фото "Дождь"



В'язні у колонії не раді появі опозиціонера / Фото "Дождь"

Зверніть увагу! Наразі Федеральна служба відбування покарань Росії офіційно не повідомляла у якій колонії перебуває Навальний. Директор відомства Олександр Калашников лише розповів, що у колонії опозиціонеру забезпечать "абсолютно нормальні умови".

Коротко про ув'язнення Навального