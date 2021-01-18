Российского оппозиционера Алексея Навального 18 января вывезли в следственный изолятор, где он будет находиться под стражей 30 дней, которые суд избрал в качестве меры пресечения. Пресс-секретарь Навального заявила, что его везут в СИЗО "Матросская тишина".

Известно, что он пробудет там до 15 февраля. Об этом в Твиттере сообщила Кира Ярмиш.

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Пресс-секретарь Навального подчеркнула, что он никогда не сидел в следственном изоляторе, за исключением одной ночи в Кирове. Там другие условия, с ним там почти невозможно связаться.

СИЗО – буквально тюрьма. Не колония и не спецприемник. Алексей останется там по меньшей мере до 15 февраля, но арест может продлиться,

– отметила Кира Ярмыш.

Также она добавила, что рано или поздно состоится суд по изменению испытательного срока на реальный.

Справка. "Матросская Тишина" – следственный изолятор в Москве, который является одним из наиболее известных в России.

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