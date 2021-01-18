Российского оппозиционера Алексея Навального 18 января вывезли в следственный изолятор, где он будет находиться под стражей 30 дней, которые суд избрал в качестве меры пресечения. Пресс-секретарь Навального заявила, что его везут в СИЗО "Матросская тишина".
Известно, что он пробудет там до 15 февраля. Об этом в Твиттере сообщила
Кира Ярмиш.
Обратите внимание
Навальному избрали меру пресечения: детали
Пресс-секретарь Навального подчеркнула, что он никогда не сидел в следственном изоляторе, за исключением одной ночи в Кирове. Там другие условия, с ним там почти невозможно связаться.
СИЗО – буквально тюрьма. Не колония и не спецприемник. Алексей останется там по меньшей мере до 15 февраля, но арест может продлиться,
– отметила Кира Ярмыш.
Также она добавила, что рано или поздно состоится суд по изменению испытательного срока на реальный.
Справка. "Матросская Тишина" – следственный изолятор в Москве, который является одним из наиболее известных в России.
Навального вывели из полицейского участка и посадили в автозак: видео
В то же время, по данным силовиков, Навального из участка отвезут в следственный изолятор Зеленограда.
Cам Алексей Навальный записал видеообращение перед выходом из полицейского участка. Он заявил, что по данным документов суда, его таки везут в "Матросскую тишину".
Ничего не нужно бояться. Бояться нужно только собственного страха,
– прокомментировал он.
В соцсетях опубликовали видео, на котором заметно, какая ситуация сейчас возле "Матросской тишины". Вблизи СИЗО дежурят сотрудники полиции.
Полицейские дежурят у "Матросской тишины": видео
Суд перенес дату заседания по замене условного срока Навальному
Адвокаты Алексея Навального сообщили, что по решению суда была изменена дата рассмотрения замены условного срока на реальный. Отныне заседание состоится не 29 января, а 2 февраля, информирует RTVI.
Помимо этого, по словам правозащитников, оппозиционера арестовали в обход прямого законодательства. Поскольку арест на 30 суток условно осужденного не предусмотрен законом.
Задержание Навального: что известно