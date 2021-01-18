Російського опозиціонера Олексія Навального 18 січня вивезли в слідчий ізолятор, де він перебуватиме під вартою 30 днів, які суд обрав як запобіжний захід. Прессекретарка Навального заявила, що його везуть в СІЗО "Матросская тишина".
Відомо, що він пробуде там до 15 лютого. Про це у твіттері повідомила
Кіра Ярмиш.
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Прессекретарка Навального наголосила, що він ніколи не сидів у слідчому ізоляторі, за винятком однієї ночі в Кірові. Там інші умови, з ним там майже неможливо зв'язатися.
СІЗО – буквально в'язниця. Не колонія і не спецприймальник. Олексій залишиться там щонайменше до 15 лютого, але арешт може продовжитися,
– відзначила Кіра Ярмиш.
Також вона додала, що рано чи пізно відбудеться суд стосовно зміни випробувального терміну на реальний.
Довідка. "Матросская Тишина" – слідчий ізолятор у Москві, який є одним з найбільш відомих у Росії.
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Водночас, за даними силовиків, Навального з відділку відвезуть в слідчий ізолятор Зеленограду.
Натомість сам Олексій Навальний записав відеозверненням перед виходом з поліцейського відділку. Він заявив, що за даними документів суду, його таки везуть в "Матросскую тишину".
Нічого не потрібно боятися. Боятися потрібно тільки власного страху,
– прокоментував він.
В соцмережах опублікували відео, на якому помітно, яка ситуація наразі біля "Матросской тишины". Поблизу СІЗО чергують співробітники поліції.
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Адвокати Олексія Навального повідомили, що за рішенням суду, було змінено дату розгляду заміни умовного терміна на реальний. Відтепер засідання відбудеться не 29 січня, а 2 лютого, інформує
RTVI.
Крім цього, за словами правозахисників, опозиціонера заарештували в обхід прямого законодавства. Оскільки арешт на 30 діб умовно засудженого не передбачений законом.
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