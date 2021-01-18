Російського опозиціонера Олексія Навального 18 січня вивезли в слідчий ізолятор, де він перебуватиме під вартою 30 днів, які суд обрав як запобіжний захід. Прессекретарка Навального заявила, що його везуть в СІЗО "Матросская тишина".

Відомо, що він пробуде там до 15 лютого. Про це у твіттері повідомила Кіра Ярмиш.

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Прессекретарка Навального наголосила, що він ніколи не сидів у слідчому ізоляторі, за винятком однієї ночі в Кірові. Там інші умови, з ним там майже неможливо зв'язатися.

СІЗО – буквально в'язниця. Не колонія і не спецприймальник. Олексій залишиться там щонайменше до 15 лютого, але арешт може продовжитися,

– відзначила Кіра Ярмиш.

Також вона додала, що рано чи пізно відбудеться суд стосовно зміни випробувального терміну на реальний.