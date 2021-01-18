На территорию отделения полиции в Химках, где продолжается суд по избранию меры пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, свезли большое количество автозаков. Также у здания много полицейских.

Суд над Алексеем Навальным уже начался. Ему хотят избрать меру пресечения в виде 30 суток ареста. Видео с Химков опубликовали на местных телеграм-каналах, сообщает 24 канал.

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Полицейские ходят у здания и контролируют ситуацию. В то же время в здании уже продолжается суд над Навальным.

Навального судят в отделении полиции

Соратник Навального Леонид Волков на своем канале в твиттере назвал такое решение властей безумием.

Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею,

- сказал он.

"В 12:30 они выдали адвокату Михайловой бумажку о том, что в 12:30 прямо в отдел полиции приедет судья и состоится суд над Навальным", – добавил Волков.

Арест Навального: коротко