Автозаки и десятки полицейских: как выбирают меру пресечения Навальному – видео
На территорию отделения полиции в Химках, где продолжается суд по избранию меры пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному, свезли большое количество автозаков. Также у здания много полицейских.
Суд над Алексеем Навальным уже начался. Ему хотят избрать меру пресечения в виде 30 суток ареста. Видео с Химков опубликовали на местных телеграм-каналах, сообщает 24 канал.
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Полицейские ходят у здания и контролируют ситуацию. В то же время в здании уже продолжается суд над Навальным.
Навального судят в отделении полиции
Соратник Навального Леонид Волков на своем канале в твиттере назвал такое решение властей безумием.
Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею,
- сказал он.
"В 12:30 они выдали адвокату Михайловой бумажку о том, что в 12:30 прямо в отдел полиции приедет судья и состоится суд над Навальным", – добавил Волков.
Арест Навального: коротко
- Российского оппозиционера арестовали 17 января в Москве. В этот день он возвращался из Германии, где провел несколько месяцев после отравления.
- На паспортном контроле навального арестовали и вывезли из Москвы.
- Уже на следующий день, 18 января, ему должны избрать меру пресечения.
- Причиной ареста стало якобы фигурирование по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
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