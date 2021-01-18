На територію відділення поліції в Хімках, де триває суд з обрання запобіжного заходу російському опозиціонеру Олексію Навальному, звезли велику кількість автозаків. Також біля будівлі багато поліцейських.

Суд над Олексієм Навальним вже розпочався. Його хочуть обрати запобіжний захід у вигляді 30 діб арешту. Відео з Хімків опублікували на місцевих телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.

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Поліцейські ходять біля будівлі та контролюють ситуацію. Водночас в будівлі вже триває суд над Навальним.

Навального судять у відділку поліції

Соратник Навального Леонід Волков на своїму каналі у твіттері назвав таке рішення влади божевіллям.

Вони бояться везти Олексія до суду, вони везуть суд до Олексія,

– сказав він.

"О 12:30 вони видали адвокату Михайловій папірець про те, що о 12:30 прямо до відділу поліції приїде суддя і відбудеться суд над Навальним", – додав Волков.

Арешт Навального: коротко