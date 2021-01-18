Автозаки та десятки поліцейських: як обирають запобіжний захід Навальному – відео
На територію відділення поліції в Хімках, де триває суд з обрання запобіжного заходу російському опозиціонеру Олексію Навальному, звезли велику кількість автозаків. Також біля будівлі багато поліцейських.
Суд над Олексієм Навальним вже розпочався. Його хочуть обрати запобіжний захід у вигляді 30 діб арешту. Відео з Хімків опублікували на місцевих телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.
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Поліцейські ходять біля будівлі та контролюють ситуацію. Водночас в будівлі вже триває суд над Навальним.
Навального судять у відділку поліції
Соратник Навального Леонід Волков на своїму каналі у твіттері назвав таке рішення влади божевіллям.
Вони бояться везти Олексія до суду, вони везуть суд до Олексія,
– сказав він.
"О 12:30 вони видали адвокату Михайловій папірець про те, що о 12:30 прямо до відділу поліції приїде суддя і відбудеться суд над Навальним", – додав Волков.
Арешт Навального: коротко
- Російського опозиціонера заарештували 17 січня у Москві. У цей день він повертався з Німеччини, де провів кілька місяців після отруєння.
- На паспортному контролі навального заарештували та вивезли з Москви.
- Вже наступного дня, 18 січня, йому повинні обрати запобіжний захід.
- Причиною арешту стало нібито фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
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