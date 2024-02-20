Навальный был смелым человеком, ведь после отравления не побоялся снова вернуться в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский LIVE Сергей Асланян, добавив, что такое решение обернулось для него трагедией.
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О какой ошибке жалел Навальный
Российский оппозиционер понимал, что после возвращения из Германии его снова посадят в тюрьму и попытаются убить. Но вместе с тем помнил, что предыдущие разы все складывалось в его пользу. Например, несмотря на судимость, он баллотировался на должность мэра, участвовал в выборах.
Было понятно, что все обвинения сфальсифицированы. В определенный момент их могли использовать, но все-таки Навального старались не трогать, потому что понимали насколько это резонансное дело,
– рассказал Сергей Асланян.
Уже в самолете, возвращаясь в Россию после лечения, он говорил, что его не посадят, потому что такого не может быть. Навальному было трудно определиться между двумя вариантами развития событий – не посадят, потому что еще ни разу так не делали, или посадят и убьют, потому что таким был приказ.
Впоследствии даже говорилось о том, что суть провокации заключалась в том, чтобы убедить Навального якобы он неприкосновенный и может приезжать в Россию. Осознавая риск, но имея надежду, что все-таки не посадят, Навальный прилетел,
– заметил Асланян.
Он добавил, что даже мог быть провокатор из близкой среды Навального, который убедил политика в том, что вероятность, что его не посадят – значительно выше.
"Это было ошибкой. Навальный об этом знал, корил себя и об этом жалел, но никому не показывал", – подчеркнул Асланян.
Более того, если бы он остался в Германии, то смог бы сплотить вокруг себя оппозицию тогда, когда началась война в Украине. Возможно, удалось бы развить протестное движение.
Смерть Навального: что известно
- По сообщению российских СМИ "оппозиционер" умер 16 февраля после прогулки. Сначала ему стало плохо, а тогда он потерял сознание. Реанимация и медики, которые прибыли на место – не помогли. Первой причиной смерти назвали отрыв тромба, а на следующий день сказали о "синдроме внезапной сердечной смерти". Врач Навального подверг сомнению такой вывод.
- Заключенные, которые находились в колонии вместе с Навальным, имеют свою версию событий. По словам одного подсудимого, "оппозиционера" могли убить раньше, ведь вечером 15 февраля в тюрьме была проверка, шум, усиленная охрана, приезжали машины. В то же время 16 февраля все было спокойно. Медиков также никто не видел.
- Сообщалось, что Навального вскоре должны были обменять. Об этом писала западная пресса и даже спрашивал у Путина пропагандист Такер Карлсон во время интервью. Россия якобы должна была выпустить "оппозиционера", а также американского журналиста Эвана Гершковича. Взамен россиянам должны были вернуть Вадима Красикова – убийцу, который приговорен к пожизненному заключению и отбывает наказание в Германии.
- Родным Навального не отдают его тело. Сначала в колонии говорили о проведении "исследований", поэтому тело якобы должно было быть в морге в Салехарде. Когда мать с адвокатом прибыли туда, с ними отказались говорить, а впоследствии заявили, что тела там нет.