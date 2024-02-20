Навальный был смелым человеком, ведь после отравления не побоялся снова вернуться в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский LIVE Сергей Асланян, добавив, что такое решение обернулось для него трагедией.

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О какой ошибке жалел Навальный

Российский оппозиционер понимал, что после возвращения из Германии его снова посадят в тюрьму и попытаются убить. Но вместе с тем помнил, что предыдущие разы все складывалось в его пользу. Например, несмотря на судимость, он баллотировался на должность мэра, участвовал в выборах.

Было понятно, что все обвинения сфальсифицированы. В определенный момент их могли использовать, но все-таки Навального старались не трогать, потому что понимали насколько это резонансное дело,

– рассказал Сергей Асланян.

Уже в самолете, возвращаясь в Россию после лечения, он говорил, что его не посадят, потому что такого не может быть. Навальному было трудно определиться между двумя вариантами развития событий – не посадят, потому что еще ни разу так не делали, или посадят и убьют, потому что таким был приказ.

Впоследствии даже говорилось о том, что суть провокации заключалась в том, чтобы убедить Навального якобы он неприкосновенный и может приезжать в Россию. Осознавая риск, но имея надежду, что все-таки не посадят, Навальный прилетел,

– заметил Асланян.

Он добавил, что даже мог быть провокатор из близкой среды Навального, который убедил политика в том, что вероятность, что его не посадят – значительно выше.

"Это было ошибкой. Навальный об этом знал, корил себя и об этом жалел, но никому не показывал", – подчеркнул Асланян.

Более того, если бы он остался в Германии, то смог бы сплотить вокруг себя оппозицию тогда, когда началась война в Украине. Возможно, удалось бы развить протестное движение.

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