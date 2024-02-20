Навальний був сміливою людиною, адже після отруєння не побоявся знову повернутися в Росію. Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський LIVE Сергій Асланян, додавши, що таке рішення обернулося для нього трагедією.

До теми "Крим – не бутерброд", отруєння і фактична страта: біографія російського опозиціонера Навального

Про яку помилку шкодував Навальний

Російський опозиціонер розумів, що після повернення з Німеччини його знову посадять в тюрму та спробують вбити. Але разом з тим пам'ятав, що попередні рази все складалося на його користь. Наприклад, попри судимість, він балотувався на посаду мера, брав участь у виборах.

Було зрозуміло, що всі звинувачення сфальсифіковані. У певний момент їх могли використати, але все-таки Навального намагалися не чіпати, бо розуміли наскільки це резонансна справа,

– розповів Сергій Асланян.

Вже у літаку, повертаючи в Росію після лікування, він говорив, що його не посадять, бо такого не може бути. Навальному було важко визначитись між двома варіантами розвитку події – не посадять, бо ще ні разу так не робили, або посадять і вб'ють, бо таким був наказ.

Згодом навіть говорилося про те, що суть провокації полягала в тому, щоб переконати Навального нібито він недоторканий і може приїжджати в Росію. Усвідомлюючи ризик, але маючи надію, що все-таки не посадять, Навальний прилетів,

– зауважив Асланян.

Він додав, що навіть міг бути провокатор з близького середовища Навального, який переконав політика в тому, що вірогідність, що його не посадять – значно вища.

"Це було помилкою. Навальний про це знав, картав себе і про це шкодував, але нікому не показував", – підкреслив Асланян.

Щобільше, якби він залишився у Німеччині, то зміг би згуртувати навколо себе опозицію тоді, коли почалася війна в Україні. Можливо, вдалося б розвинути протестний рух.

Смерть Навального: що відомо