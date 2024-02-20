Навальний був сміливою людиною, адже після отруєння не побоявся знову повернутися в Росію. Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський LIVE Сергій Асланян, додавши, що таке рішення обернулося для нього трагедією.
До теми "Крим – не бутерброд", отруєння і фактична страта: біографія російського опозиціонера Навального
Про яку помилку шкодував Навальний
Російський опозиціонер розумів, що після повернення з Німеччини його знову посадять в тюрму та спробують вбити. Але разом з тим пам'ятав, що попередні рази все складалося на його користь. Наприклад, попри судимість, він балотувався на посаду мера, брав участь у виборах.
Було зрозуміло, що всі звинувачення сфальсифіковані. У певний момент їх могли використати, але все-таки Навального намагалися не чіпати, бо розуміли наскільки це резонансна справа,
– розповів Сергій Асланян.
Вже у літаку, повертаючи в Росію після лікування, він говорив, що його не посадять, бо такого не може бути. Навальному було важко визначитись між двома варіантами розвитку події – не посадять, бо ще ні разу так не робили, або посадять і вб'ють, бо таким був наказ.
Згодом навіть говорилося про те, що суть провокації полягала в тому, щоб переконати Навального нібито він недоторканий і може приїжджати в Росію. Усвідомлюючи ризик, але маючи надію, що все-таки не посадять, Навальний прилетів,
– зауважив Асланян.
Він додав, що навіть міг бути провокатор з близького середовища Навального, який переконав політика в тому, що вірогідність, що його не посадять – значно вища.
"Це було помилкою. Навальний про це знав, картав себе і про це шкодував, але нікому не показував", – підкреслив Асланян.
Щобільше, якби він залишився у Німеччині, то зміг би згуртувати навколо себе опозицію тоді, коли почалася війна в Україні. Можливо, вдалося б розвинути протестний рух.
Смерть Навального: що відомо
- За повідомленням російських ЗМІ "опозиціонер" помер 16 лютого після прогулянки. Спершу йому стало погано, а тоді він знепритомнів. Реанімація та медики, які прибули на місце – не допомогли. Першою причиною смерті назвали відрив тромбу, а наступного дня сказали про "синдром раптової серцевої смерті". Лікар Навального піддав сумніву такий висновок.
- В'язні, які перебували у колонії разом з Навальним, мають свою версію подій. За словами одного підсудного, "опозиціонера" могли вбити раніше, адже ввечері 15 лютого у тюрмі була перевірка, шум, посилена охорона, приїжджали машини. Водночас 16 лютого все було спокійно. Медиків також ніхто не бачив.
- Повідомлялося, що Навального невдовзі мали обміняти. Про це писала західна преса та навіть запитував у Путіна пропагандист Такер Карлсон під час інтерв'ю. Росія нібито мала випустити "опозиціонера", а також американського журналіста Евана Гершковича. Натомість росіянам мали повернути Вадима Красікова – вбивцю, який засуджений до довічного ув'язнення та відбуває покарання в Німеччині.
- Рідним Навального не віддають його тіло. Спершу в колонії говорили про проведення "досліджень", тому тіло нібито мало бути у морзі в Салехарді. Коли матір з адвокатом прибули туди, з ними відмовились говорити, а згодом заявили, що тіла там немає.