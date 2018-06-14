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Навальный вышел на свободу после месяца ареста

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Алексей Навальный 14 июня вышел на свободу после 30 суток ареста
Алексей Навальный 14 июня вышел на свободу после 30 суток ареста / az.utro.news

Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 14 июня вышел на свободу после 30 суток ареста.

Об этом на своей странице в Twitter информирует "Эхо Москвы".

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Добавим, что пока Навальный находился за решеткой, его команда установила новую партию. На учредительном съезде члены нового образования проголосовали за новое название партии – "Россия будущего".

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга, а именно – акции "Он вам не царь", проведенной перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что в России в мае состоялся ряд акций протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Так, активисты выходили на улицы Владивостока и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Барнаула и Красноярска.

В Москве во время этих акций правоохранители задержали 1200 человек.

Теги: Новости России Новости политики Алексей Навальный
Источник: 24 Канал
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