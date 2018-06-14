Навальный вышел на свободу после месяца ареста

Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 14 июня вышел на свободу после 30 суток ареста.

Об этом на своей странице в Twitter информирует "Эхо Москвы".

Читайте также: В сети высмеяли фото "придавленного" Путина во время концерта к открытию ЧМ-2018

Добавим, что пока Навальный находился за решеткой, его команда установила новую партию. На учредительном съезде члены нового образования проголосовали за новое название партии – "Россия будущего".

Фото дня: Навальный выходит после 30 суток ареста

Фото: Дмитрий Серебряков pic.twitter.com/KgvDFDJii2 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 14 червня 2018 р.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга, а именно – акции "Он вам не царь", проведенной перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что в России в мае состоялся ряд акций протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Так, активисты выходили на улицы Владивостока и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Барнаула и Красноярска.



В Москве во время этих акций правоохранители задержали 1200 человек.