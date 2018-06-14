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Навальний вийшов на волю після місяця арешту

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Олексій Навальний 14 червня вийшов на волю після 30 діб арешу
Олексій Навальний 14 червня вийшов на волю після 30 діб арешу / az.utro.news

Російський опозиціонер та засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний вранці 14 червня вийшов на волю після 30 діб арешту.

Про це на своїй сторінці у Twitter інформує "Эхо Москвы".

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Додамо, що поки Навальний перебував за гратами, його команда установила нову партію. На установчому з'їзді члени нового утворення проголосували за нову назву партії – "Росія майбутнього".

Нагадаємо, Тверський суд Москви засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації мітингу, а саме – акції "Він вам не цар", проведеної перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, що у Росії  в травні відбулася низка акцій протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна 7 травня. Так, активісти виходили на вулиці Владивостока та Хабаровська, Комсомольська-на-Амурі, Іркутська, Барнаула та Красноярська.

У Москві під час цих акцій правоохоронці затримали 1200 людей.

Теги: Новини Росії Новини політики Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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