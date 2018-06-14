У мережі висміяли фото "придавленого" Путіна під час концерту до відкриття ЧС-2018

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на фото президента Росії Володимира Путіна, зроблене під час концерту до відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Відповідну світлину оприлюднив телеканал "Дождь" у своєму Twitter.

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Користувачів дещо спантеличив задоволений вигляд глави Кремля. Водночас, деякі юзери припускають, що глава держави просто змерз.

Фото, яке, напевно, стане мемом. Задоволений (або замерзлий) Путін на концерті до відкриття ЧС з футболу,

– зазначили журналісти.

Окрім того, користувачі поділилися своїми цікавими здогадками, що ж викликало такий вигляд Путіна.

"Його бронежилетом причавило", "А я такий маленький", "Зніс яйце?", "Як на мене, так він ні на замерзлого, ні на задоволеного не схожий. Що під себе сходив – схоже. Що радісно замерз – ні", "З таким обличчям у мене діти на горщику сидять", – пишуть коментатори під фото.

Фото, которое наверняка станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу.



Фото: Марианна Максимовская / инстаграм pic.twitter.com/nkmoxR2koU — Телеканал Дождь (@tvrain) 13 июня 2018 г.

Нагадаємо, раніше популярний французький сатиричний журнал Charlie Hebdo новий випуск присвятив Чемпіонату світу з футболу у Росії, проте це зробив у своєму стилі. Так, на обкладинці видання з’явився господар Кремля Володимир Путін на танку, що цілиться у ворота.

Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року? Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.