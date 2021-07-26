Евросоюз заранее знал об опасности сильных наводнений, – Politico

Европейские страны серьезно пострадали от наводнений. Что интересно, власти заранее получили предупреждение о стихийном бедствии. Такая информация появилась в СМИ.

Европейские страны серьезно пострадали от наводнений. Что интересно, власти заранее получили предупреждение о стихийном бедствии.

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Об опасности предупредили за 4 дня

Профессор гидрологии Университета Рединга в Великобритании Ханна Клок получала отчеты о том, что на Европу надвигаются ливни. Однако потом, по ее словам, лишь с ужасом наблюдала, как гибнут люди.

Она заверила, что европейская система оповещения о наводнениях предупредила о непогоде за 4 дня до начала больших ливней. В частности, отмечали, что может затопить бассейны Рейна и Мааса.

Масштабные наводнения в Европе: коротко о главном

Мощные ливни в Европе спровоцировал циклон Бернд . Ряд стран охватили сильные наводнения.

. Ряд стран охватили сильные наводнения. В частности, реки Германии затопили сразу несколько регионов на западе страны. В стране уже более 170 жертв в результате непогоды. Многие граждане исчезли. Однако у служащих и родственников есть надежда, что они живы.

в результате непогоды. Многие граждане исчезли. Однако у служащих и родственников есть надежда, что они живы. В Бельгии из-за наводнений погибло уже более 30 человек.

Пострадали также Франция, Австрия и Нидерланды.

Граждане, конечно же, об этом не знали. Информацию предоставляют только властям, чтобы избежать паники в обществе.