Разрушительное наводнение: в Италии объявили чрезвычайное положение на 12 месяцев

В сентябре 2024 года Европу накрыли мощные наводнения. Ливни, вызванные штормом Борис, вызвали потопы и жертвы в ряде стран. Среди них – Италия.

Начиная с 18 сентября, стихийное бедствие добралось до севера Италии. Там начались масштабные наводнения и оползни.

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Чрезвычайное положение сроком на год

21 сентября кабинет министров Джорджии Мелони объявил о введении чрезвычайного положения в двух регионах страны – в Эмилии-Романье и Марке. Оно будет действовать в течение 12 месяцев.

Известно, что особое положение касается таких провинций Эмилии-Романьи, как Реджо-Эмилия, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форли-Чезена и Римини.

Кроме того, Кабмин выделил 20 миллионов евро на первые срочные вмешательства, спасение и помощь населению и восстановление работоспособности услуг и инфраструктуры.

Регионы, где объявили чрезвычайное положение, уже страдали от наводнений и оползней в мае 2023 года. Тогда погибло 17 человек, а убытки составили миллиарды евро.

К слову, количество погибших в результате наводнений в Центральной Европе превышает 20 человек.