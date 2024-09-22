Починаючи з 18 вересня, стихійне лихо дісталося півночі Італії. Там розпочалися масштабні повені та зсуви грунту.

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Надзвичайний станом строком на рік

21 вересня кабінет міністрів Джорджії Мелоні оголосив про запровадження надзвичайного стану у двох регіонах країни – в Емілії-Романьї та Марке. Він діятиме протягом 12 місяців.

Відомо, що особливий стан стосується таких провінцій Емілії-Романьї, як Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена та Ріміні.

Крім того, Кабмін виділив 20 мільйонів євро на перші термінові втручання, порятунок і допомогу населенню та відновлення працездатності послуг та інфраструктури.

Регіони, де оголосили надзвичайний стан, вже страждали від повеней і зсувів у травні 2023 року. Тоді загинуло 17 людей, а збитки сягнули мільярди євро.

До слова, кількість загиблих внаслідок повеней у Центральній Європі перевищує 20 осіб.