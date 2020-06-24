На Франковщине смыло мост, который строили 7 лет после прошлого наводнения: грустные фото
В Ивано-Франковской области бушуют сильные наводнения. В районе Калуша из берегов вышла река Лимница и разрушила мост, который восстанавливали в течение 7 лет после паводка в 2008 году.
Наводнение разрушило мост вблизи Калуша
Мощная непогода на Прикарпатье разрушила пешеходный мост, который соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотень, пишет издание "Курс".
Важно Запад Украины под водой: разрушенные дороги и подтопленные дома – фото, видео
Мост не выдержал напора воды, которая резко поднялась в реке в последние дни. Как видно на фото, опубликованных в сети, бурная вода снесла подступы к мосту и обломала часть перил.
Разрушенный мост возле Калуша / фото с Фейсбука "Черный Список Калуша"
В 2008 году наводнение уже разрушало этот 145-метровый мост. Тогда местным жителям несколько лет приходилось добираться до Калуша через села Добровляны или Вестовую. Восстановление моста затянулось аж на 7 лет. В октябре 2015 года новый пешеходный мост торжественно открыли и даже освятили.
Мост торжественно открывали в 2015 году / фото из соцсетей
Этот канатно-подвесной мост был построен еще в 1970-х годах. После наводнения в 2001 году он находился в аварийном состоянии, поэтому в 2002-м его укрепили крупногабаритными камнями. В 2006 году на мосту провели ремонтные работы, частично заменив продольные и поперечные балки. Однако он не выстоял ни перед стихией в 2008 году, ни перед наводнением в наши дни.
Наводнение разрушило мост через реку Лимницу / фото с фейсбука
Непогода на Прикарпатье: главное
- На Западе Украины уже несколько дней бушует ужасная непогода. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В обоих регионах объявлен "красный" уровень опасности.
- Также от наводнений страдает Львовщина, Закарпатье и Тернопольщина.
- Жертвами наводнений стали 3 человека: две женщины и мужчина.
- Вода в реках на Прикарпатье поднялась до рекордных 5–7 метров, затопила берега, дороги, сотни домов, разрушила дамбы и мосты. Также паводок повредил газопроводы и водопроводы, поэтому некоторые населенные пункты остались без газа и воды.
- Власти проводят эвакуацию людей, отселили более 100 человек. Часть людей отказывается от эвакуации и остается на месте.
- На чрезвычайную ситуацию с паводками в западных регионах отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.