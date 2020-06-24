В Ивано-Франковской области бушуют сильные наводнения. В районе Калуша из берегов вышла река Лимница и разрушила мост, который восстанавливали в течение 7 лет после паводка в 2008 году.

Наводнение разрушило мост вблизи Калуша

Мощная непогода на Прикарпатье разрушила пешеходный мост, который соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотень, пишет издание "Курс".

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Мост не выдержал напора воды, которая резко поднялась в реке в последние дни. Как видно на фото, опубликованных в сети, бурная вода снесла подступы к мосту и обломала часть перил.



Разрушенный мост возле Калуша / фото с Фейсбука "Черный Список Калуша"

В 2008 году наводнение уже разрушало этот 145-метровый мост. Тогда местным жителям несколько лет приходилось добираться до Калуша через села Добровляны или Вестовую. Восстановление моста затянулось аж на 7 лет. В октябре 2015 года новый пешеходный мост торжественно открыли и даже освятили.



Мост торжественно открывали в 2015 году / фото из соцсетей

Этот канатно-подвесной мост был построен еще в 1970-х годах. После наводнения в 2001 году он находился в аварийном состоянии, поэтому в 2002-м его укрепили крупногабаритными камнями. В 2006 году на мосту провели ремонтные работы, частично заменив продольные и поперечные балки. Однако он не выстоял ни перед стихией в 2008 году, ни перед наводнением в наши дни.

Наводнение разрушило мост через реку Лимницу / фото с фейсбука

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