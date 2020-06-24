В Івано-Франківській області вирують сильні повені. У районі Калуша з берегів вийшла річка Лімниця і зруйнувала міст, який відновлювали протягом 7 років після паводку у 2008 році.

Повінь зруйнувала міст поблизу Калуша

Потужна негода на Прикарпатті зруйновала пішохідний міст, який з’єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь, пише видання "Курс".

Важливо Захід України під водою: зруйновані дороги і підтоплені будинки – фото, відео

Міст не витримав напору води, яка різко піднялася у річці в останні дні. Як видно на фото, опублікованих у мережі, бурхлива вода знесла підступи до мосту і обламала частину перил.



Зруйнований міст біля Калуша / фото з фейсбуку "Чорний Список Калуша"

У 2008 році повінь вже руйнувала цей 145-метровий міст. Тоді місцевим жителям кілька років доводилось добиратися до Калуша через села Добровляни або Вістову. Відновлення мосту затягнулося аж на 7 років. У жовтні 2015 року новий піхохідний міст урочисто відкрили і навіть освятили.



Міст урочисто відкривали у 2015 році / фото з соцмереж

Цей канатно-підвісний міст був побудований ще у 1970-х роках. Після повені у 2001 році він перебував в аварійному стані, тож у 2002-му його укріпили великогабаритним камінням. У 2006 році на мості провели ремонтні роботи, частково замінивши поздовжні та поперечні балки. Однак він так і не вистояв ні перед стихією у 2008 році, ні перед повінню у наші дні.



Повінь зруйнувала міст через річку Лімниця / фото з фейсбуку

Негода на Прикарпатті: головне