На Франківщині змило міст, який будували 7 років після минулої повені: сумні фото
В Івано-Франківській області вирують сильні повені. У районі Калуша з берегів вийшла річка Лімниця і зруйнувала міст, який відновлювали протягом 7 років після паводку у 2008 році.
Повінь зруйнувала міст поблизу Калуша
Потужна негода на Прикарпатті зруйновала пішохідний міст, який з’єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь, пише видання "Курс".
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Міст не витримав напору води, яка різко піднялася у річці в останні дні. Як видно на фото, опублікованих у мережі, бурхлива вода знесла підступи до мосту і обламала частину перил.
Зруйнований міст біля Калуша / фото з фейсбуку "Чорний Список Калуша"
У 2008 році повінь вже руйнувала цей 145-метровий міст. Тоді місцевим жителям кілька років доводилось добиратися до Калуша через села Добровляни або Вістову. Відновлення мосту затягнулося аж на 7 років. У жовтні 2015 року новий піхохідний міст урочисто відкрили і навіть освятили.
Міст урочисто відкривали у 2015 році / фото з соцмереж
Цей канатно-підвісний міст був побудований ще у 1970-х роках. Після повені у 2001 році він перебував в аварійному стані, тож у 2002-му його укріпили великогабаритним камінням. У 2006 році на мості провели ремонтні роботи, частково замінивши поздовжні та поперечні балки. Однак він так і не вистояв ні перед стихією у 2008 році, ні перед повінню у наші дні.
Повінь зруйнувала міст через річку Лімниця / фото з фейсбуку
Негода на Прикарпатті: головне
- На Заході України вже кілька днів вирує жахлива негода. Найскладніша ситуація – в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В обох регіонах оголошений "червоний" рівень небезпеки.
- Також від повеней страждає Львівщина, Закарпаття та Тернопільщина.
- Жертвами повеней стали 3 людей: дві жінки і чоловік.
- Вода у річках на Прикарпатті піднялася до рекордних 5 – 7 метрів, затопила береги, дороги, сотні будинків, зруйнувала дамби та мости. Також паводок пошкодив газопроводи та водопроводи, тож деякі населені пункти залишились без газу і води.
- Влада проводить евакуацію людей, відселили понад 100 осіб. Частина людей відмовляється від евакуації та залишається на місці.
- На надзвичайну ситуацію з паводками у західних регіонах відреагував і президент Володимир Зеленський. Він обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.