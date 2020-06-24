Затопление превосходит масштаб 2008 года, – Шмыгаль о наводнении
Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр МВД Аваков утром отправились на Прикарпатье, чтобы оценить последствия непогоды и координировать действия власти. Глава правительства уже назвал это наводнение более масштабным, чем в 2008 году. Тем временем в Галиче, который посетили чиновники, затопило районную больницу с больными коронавирусом.
Ситуация сейчас является критической, хотя чиновники проинспектировали равнинную часть. Масштабы последствий уже превзошли паводок в 2008 году, написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Важно Ужасные паводки на западе: Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье
Далее Шмыгаль с Аваковым и местными спасателями и комиссией по ликвидации последствий непогоды должны поехать в горную местность. Срочная поездка чиновников состоялась по поручению президента Владимира Зеленского.
После инспектирования будут принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения и обсуждать суммы денег, необходимых для этого.
Затопленный Галич с высоты птичьего полета / Фото из телеграм-канала Шмыгаля
Что известно о наводнении в 2008 году?Паводок на западе Украины 2008 года – стихийное бедствие, которое произошло из-за сильных дождей и как результат резкого поднятия уровня воды в реках. Пик наводнения пришелся на 23-27 июля, оно считается крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет. Общие убытки от наводнения оценивались на сумму 3-4 миллиарда гривен.
Затопило больницу в Галиче и солнечные электростанции
В городе Галич, который омывает Днестр, затопило районную больницу, сообщил Шмыгаль. Сейчас больных эвакуируют, однако есть определенные осложнения из-за пациентов с коронавирусом.
Затопленные дома в Галиче / Фото ГСЧС
В селе Тустань, что рядом с Галичем, подтопило солнечную электростанцию мощностью 4,5 МВт. Об этом сообщает местное издание "Курс".
Затопленные солнечные панели / Фото "Курс"
Целый ряд станций расположен возле затопленного Галича / Фото "Курс"
Что еще известно о последствиях непогоды на Прикарпатье
- Два человека погибли, а одного считают пропавшим без вести.
- В общем из-за непогоды подтопило свыше 4 тысяч жилых домов, почти 9 тысяч приусадебных участков.
- Приказом министра МВД введены чрезвычайные меры безопасности.
- Из региона уже эвакуированы почти 800 человек.
- Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 25 июня могут быть осадки, которые принесут дополнительные осложнения. Пока об улучшении ситуации речь не идет.
- Возле Микуличина смыло мост, в результате чего прервалось сообщение по дороге Яремче – Буковель. Позже с помощью тяжелой техники его восстановили.