Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр МВД Аваков утром отправились на Прикарпатье, чтобы оценить последствия непогоды и координировать действия власти. Глава правительства уже назвал это наводнение более масштабным, чем в 2008 году. Тем временем в Галиче, который посетили чиновники, затопило районную больницу с больными коронавирусом.

Ситуация сейчас является критической, хотя чиновники проинспектировали равнинную часть. Масштабы последствий уже превзошли паводок в 2008 году, написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Важно Ужасные паводки на западе: Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье

Далее Шмыгаль с Аваковым и местными спасателями и комиссией по ликвидации последствий непогоды должны поехать в горную местность. Срочная поездка чиновников состоялась по поручению президента Владимира Зеленского.

После инспектирования будут принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения и обсуждать суммы денег, необходимых для этого.

Затопленный Галич с высоты птичьего полета / Фото из телеграм-канала Шмыгаля

Что известно о наводнении в 2008 году? Паводок на западе Украины 2008 года – стихийное бедствие, которое произошло из-за сильных дождей и как результат резкого поднятия уровня воды в реках. Пик наводнения пришелся на 23-27 июля, оно считается крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет. Общие убытки от наводнения оценивались на сумму 3-4 миллиарда гривен.

Затопило больницу в Галиче и солнечные электростанции

В городе Галич, который омывает Днестр, затопило районную больницу, сообщил Шмыгаль. Сейчас больных эвакуируют, однако есть определенные осложнения из-за пациентов с коронавирусом.

Затопленные дома в Галиче / Фото ГСЧС

В селе Тустань, что рядом с Галичем, подтопило солнечную электростанцию мощностью 4,5 МВт. Об этом сообщает местное издание "Курс".



Затопленные солнечные панели / Фото "Курс"



Целый ряд станций расположен возле затопленного Галича / Фото "Курс"

Что еще известно о последствиях непогоды на Прикарпатье