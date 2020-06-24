Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і мінстр МВС Аваков зранку вирушили на Прикарпаття, аби оцінити наслідки негоди та координувати дії влади. Голова уряду вже назвав цю повінь масштабнішою, ніж у 2008 році. Тим часом у Галичі, який відвідали владники, затопило районну лікарню із хворими на коронавірус.

Ситуація наразі є критичною, хоч урядовці проінспектували рівнинну частину. Масштаби наслідків вже перевершили негоду у 2008 році, написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Важливо Жахливі паводки на заході: Шмигаль і Аваков вилетіли на Прикарпаття

Надалі Шмигаль з Аваковим і місцевими рятувальниками та комісією з ліквідації наслідків негоди мають поїхати у гірську місцевість. Термінова поїздка чиновників відбулася за дорученням президента Володимира Зеленського.

Опісля інспектування будуть ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення і обговорюватимуть суми грошей необхідних для цього.



Затоплений Галич з висоти пташиного польоту / Фото з телеграм-каналу Шмигаля

Що відомо про повінь у 2008 році? Паводок на заході України 2008 року – стихійне лихо, що сталося через сильні дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на 23–27 липня, вона вважається найбільшою в історії Західної України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3–4 мільярди гривень.

Затопило лікарню у Галичі і сонячні електростанції

У місті Галич, яке омиває Дністер, затопило районну лікарню, повідомив Шмигаль. Наразі хворих евакуйовують, однак є певні ускладнення через пацієнтів із коронавірусом.



Затоплені будинки у Галичі / Фото ДСНС

В селі Тустань, що поруч із Галичем, підтопило сонячну електростанцію потужністю 4,5МВт. Про це повідомляє місцеве видання "Курс".



Затоплені сонячні панелі / Фото "Курс"



Цілий ряд станцій розташовані біля затопленого Галича / Фото "Курс"

Що ще відомо про наслідки негоди на Прикарпатті