Затоплення перевершує масштаб 2008 року, – Шмигаль про повінь
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і мінстр МВС Аваков зранку вирушили на Прикарпаття, аби оцінити наслідки негоди та координувати дії влади. Голова уряду вже назвав цю повінь масштабнішою, ніж у 2008 році. Тим часом у Галичі, який відвідали владники, затопило районну лікарню із хворими на коронавірус.
Ситуація наразі є критичною, хоч урядовці проінспектували рівнинну частину. Масштаби наслідків вже перевершили негоду у 2008 році, написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Важливо Жахливі паводки на заході: Шмигаль і Аваков вилетіли на Прикарпаття
Надалі Шмигаль з Аваковим і місцевими рятувальниками та комісією з ліквідації наслідків негоди мають поїхати у гірську місцевість. Термінова поїздка чиновників відбулася за дорученням президента Володимира Зеленського.
Опісля інспектування будуть ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення і обговорюватимуть суми грошей необхідних для цього.
Затоплений Галич з висоти пташиного польоту / Фото з телеграм-каналу Шмигаля
Що відомо про повінь у 2008 році?Паводок на заході України 2008 року – стихійне лихо, що сталося через сильні дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на 23–27 липня, вона вважається найбільшою в історії Західної України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3–4 мільярди гривень.
Затопило лікарню у Галичі і сонячні електростанції
У місті Галич, яке омиває Дністер, затопило районну лікарню, повідомив Шмигаль. Наразі хворих евакуйовують, однак є певні ускладнення через пацієнтів із коронавірусом.
Затоплені будинки у Галичі / Фото ДСНС
В селі Тустань, що поруч із Галичем, підтопило сонячну електростанцію потужністю 4,5МВт. Про це повідомляє місцеве видання "Курс".
Затоплені сонячні панелі / Фото "Курс"
Цілий ряд станцій розташовані біля затопленого Галича / Фото "Курс"
Що ще відомо про наслідки негоди на Прикарпатті
- Дві людини загинули, а одну вважають зниклою безвісти;
- Загалом через негоду підтопило понад 4 тисячі житлових будинків, майже 9 тисяч присадибних ділянок.
- Наказом міністра МВС запроваджено надзвичайні заходи безпеки.
- З регіону вже евакуйовано майже 800 осіб.
- Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, 25 червня можуть бути опади, які принесуть додаткові ускладнення. Наразі про покращення ситуації не йдеться.
- Укрзалізниця вже скасувала 7 приміських потягів, які лише нещодавно відновили рух після карантинних обмежень.
-
Біля Микуличина змило міст, в результаті чого перервалося сполучення дорогою Яремче – Буковель. Пізніше за допомогою важкої техніки його відновили.