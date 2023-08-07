В Словении самое большое наводнение в истории страны: Украина готова оказать помощь

В Словении бушует крупнейшее наводнение в истории страны, в результате которого уже погибло несколько человек. На фоне стихийного бедствия Украина предложила помощь Словении.

Значительная часть северной и центральной Словении была затоплена 4 августа после мощных осадков. Первым от наводнения пострадал горный северо-запад страны.

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В Словении оценили ущерб в 500 миллионов евро и просят НАТО о помощи

Уровень воды там начал спадать днем, однако дома затоплены, а дороги снесены оползнями.

Худшая ситуация была в общине Шкофья-Лока, расположенной в узкой долине реки Сора. Чтобы спасать людей из заблокированных водой домов, пришлось использовать вертолеты.

Масштабное наводнение в Словении: смотрите видео

Словенское правительство признало наводнения в Словении самым страшным стихийным бедствием в истории страны. Материальный ущерб от стихии предварительно оценивается в 500 миллионов евро.

В результате стихии по меньшей мере 6 человек погибли.

В словенском муниципалитете Дравоград у границы с Австрией 110 человек, в том числе 30 туристов, были эвакуированы после оползней.

После сильных штормов в Словении вечером 5 августа прорвало дамбу.

Словенское информационное агентство STA сообщило, что пострадал завод на реке Мура. Всего под угрозой десять городов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь Словении. Также Словения просит НАТО о помощи.

Украина готова помочь Словении

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина предлагает Словении вертолет для преодоления последствий наводнений, пишет 24 Канал.

В связи с масштабными наводнениями, охватившими почти две трети словенской территории, Украина готова предоставить Словении гуманитарную помощь в борьбе с последствиями стихийного бедствия путем направления украинского вертолета для участия в поисково-спасательных операциях,

– сказал Николенко.

Он отметил, что Украина в рамках имеющихся возможностей "всячески будет поддерживать друзей и партнеров, оказавшихся в затруднении, равно как и они стоят бок о бок с украинским народом, помогая нам давать отпор российской агрессии".

От стихии страдает также Австрия

После сильных дождей в конце прошлой недели на юге Австрии все еще существует большой риск оползней. Уровень воды в особо пострадавших районах федеральных земель Каринтии и Штирии снизился утром 7 августа, но в нескольких местах оползни угрожали жилым районам.

Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома в обеих федеральных землях. В Каринтии зафиксировали около 80 крупных оползней. В Штирии к утру воскресенья было зафиксировано 280 оползней, особенно на юго-востоке, в нескольких местах земляные массивы разрушили водопроводные трубы.

Проливные дожди и сильные наводнения, бурлившие на юге Австрии за последние три дня, привели к гибели одного человека. Один человек погиб в Каринтии.

Солдаты помогали спасателям в восстановительных работах. Они откачивали воду, эвакуировали гражданское население и обустраивали временные убежища.