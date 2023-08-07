Значна частина північної та центральної Словенії були затоплені 4 серпня після потужних опадів. Першим від повені постраждав гірський північний захід країни.

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У Словенії оцінили збитки в 500 мільйонів євро і просять НАТО про допомогу

Рівень води там почав спадати вдень, однак будинки затоплені, а дороги знесені зсувами.

Найгірша ситуація була в громаді Шкоф'я-Лока, яка розташована у вузькій долині річки Сора. Щоб рятувати людей із заблокованих водою будинків, довелося використовувати гелікоптери.

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Словенський уряд визнав повені у Словенії найстрашнішим стихійним лихом в історії країни. Матеріальні збитки від стихії попередньо оцінюють у 500 мільйонів євро.

Унаслідок стихії щонайменше 6 людей загинули.

У словенському муніципалітеті Дравоград поблизу кордону з Австрією 110 людей, у тому числі 30 туристів, були евакуйовані після зсувів.

Після сильних штормів у Словенії ввечері 5 серпня прорвало дамбу.

Словенське інформаційне агентство STA повідомило, що постраждав завод на річці Мура. Всього під загрозою десять міст.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла допомогу Словенії. Також Словенія просить НАТО про допомогу.

Україна готова допомогти Словенії

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна пропонує Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней, пише 24 Канал.

У зв'язку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях,

– сказав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна у межах наявних можливостей "всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч з українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії".

Від стихії страждає також Австрія

Після сильних дощів наприкінці минулого тижня на півдні Австрії все ще існує великий ризик зсувів. Рівень води в особливо постраждалих районах федеральних земель Каринтії та Штирії знизився вранці 7 серпня, але в кількох місцях зсуви загрожували житловим районам.

Понад 300 людей були змушені покинути свої домівки в обох федеральних землях. У Каринтії зафіксували близько 80 великих зсувів сталися. У Штирії до ранку неділі було зафіксовано 280 зсувів, особливо на південному сході, у кількох місцях земляні масиви зруйнували водопровідні труби.

Проливні дощі і сильні повені, що вирували на півдні Австрії протягом останніх трьох днів, призвели до загибелі однієї людини. Одна людина загинула у Каринтії.

Солдати допомагали рятувальникам у відновлювальних роботах. Вони відкачували воду, евакуювали цивільне населення і облаштовували тимчасові притулки.