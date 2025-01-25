Мощное наводнение накрыло бразильский город Сан-Паулу: в сети показали ужасные кадры стихии

Бразильский город Сан-Паулу серьезно пострадал от наводнения в пятницу, 24 января. Дождь неустанно лил в течение 2 часов.

Местные спасались в метро, но даже туда попадала вода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Globo.

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В Бразилии оползни и огромные пробки после наводнения

По данным метеорологов, за два часа выпало более 120 миллиметров осадков и ударило более 13 тысяч молний. Впоследствии они сообщили, что "зоны нестабильности, образованные морским бризом, жарой и высокой доступностью влажности, которые действовали с большой интенсивностью в городе" потеряли свою силу.

Наводнение в Бразилии: смотрите видео

Из-за подтопления в метро оставались заблокированными вагоны, а на дорогах вода уничтожила десятки автомобилей.

Сан-Паулу под водой: смотрите видео

Всего было обесточено около 160 тысяч объектов. Части потребителей электроэнергию уже вернули.

Спасатели сообщали также о поваленных деревьях и оползнях.

Бразилия оказалась под водой: смотрите видео

Кроме того, бразильские СМИ писали о более 1000 километров пробок между Сан-Паулу и столицей Бразилиа.

Из-за мощных дождей в Сан-Паулу произошел потоп: смотрите видео

Полной информации о пострадавших и жертвах власти не предоставляли. У CNN Brasil рассказали лишь об одном погибшем мужчине. Его уже после наводнения мертвым нашел товарищ.