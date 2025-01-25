Місцеві рятувалися у метро, але навіть туди потрапляла вода. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Globo.

Дивіться також Вперше за 15 років випав сніг: Південь США накрив рідкісний зимовий шторм – приголомшливі кадри

У Бразилії зсуви та шалені затори після повені

За даними метеорологів, за дві години випало більше ніж 120 міліметрів опадів та вдарило понад 13 тисяч блискавок. Згодом вони повідомили, що "зони нестабільності, утворені морським бризом, спекою та високою доступністю вологості, які діяли з великою інтенсивністю в місті" втратили свою силу.

Повінь у Бразилії: дивіться відео

Через підтоплення в метро залишалися заблокованими вагони, а на дорогах вода понищила десятки автівок.

Сан-Паулу під водою: дивіться відео

Загалом було знеструмлено близько 160 тисяч об'єктів. Частині споживачів електроенергію уже повернули.

Рятувальники повідомляли також про повалені дерева та зсуви.

Бразилія опинилася під водою: дивіться відео

Окрім того, бразильські ЗМІ писали про понад 1000 кілометрів заторів між Сан-Паулу та столицею Бразіліа.

Через потужні дощі у Сан-Паулу стався потоп: дивіться відео

Повної інформації про постраждалих та жертв влада не надавала. У CNN Brasil розповіли лише про одного загиблого чоловіка. Його уже після повені мертвим знайшов товариш.