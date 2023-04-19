Водополье в Днепре: вода попала в один из храмов и ночной клуб

Днепропетровскую область продолжает подтапливать. Из-за наводнения подтопило еще ряд домов. В Днепре вода стоит в одном из храмов и в ночном клубе.

На Днепропетровщине из-за половодья подтоплено почти пол тысячи усадеб, в том числе 251 дом. Больше всего подтопленных домов в дачном поселке Куриловка Днепровского района.

Смотрите также Украину накрыло наводнение: откуда взялась большая вода и чем она угрожает

Какая ситуация в Днепропетровской области

Во время брифинга спикер спасателей Сергей Ковтонюк рассказал, что в области по состоянию на 19 апреля остаются подтопленными 416 частных домовладений, на которых стоит 251 дом. Из них 216 домов в Куриловке Днепровского района.

Тем временем в Днепре вода уже в одном из храмов, в здании ночного клуба и на территории комплекса отдыха.

По информации спасателей, в Днепре также подтоплен двор на улице Перевоз Амур-Нижнеднепровского района. Уровень воды во дворе составил около 30 сантиметров. Необычные ее откачали.

Что происходит в районах

На сегодня из-за наводнения во дворах трех домов в Новокодакском районе областного центра уровень воды достиг 50 сантиметров.

В поселке Обуховка Днепровского района в воде четыре усадьбы, а также территория базы отдыха "Дача Горца". Уровень воды составляет от 15 до 30 сантиметров.

В поселке Куриловка Петриковской общины зафиксировали подтопление трех садовых обществ. Большинство подтопленных построек – это дачные дома, где люди постоянно не проживают.

Следует отметить, что также подтапливает и другие регионы страны. По данным ГСЧС, в Украине подтоплены 1715 домохозяйств и 409 домов. Также нарушено транспортное сообщение в 32 населенных пункта.