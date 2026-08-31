В списке – 56 человек. Об этом сообщили в МИД Украины, передает 24 Канал.

Что известно о стихийном бедствии

Ситуация в зоне стихийного бедствия остается сложной из-за масштабов разрушений и риска повторных оползней. В то же время в МИД подчеркнули, что на данный момент украинцев нет в списках погибших или пострадавших.

Команды с обеих сторон границы продолжают поисково-спасательные работы.

Китайские спасатели ведут поиски в наиболее пострадавшем районе с использованием приборов для обнаружения признаков жизни и служебных собак.

Кроме того, уже удалось восстановить связь в зоне бедствия, в частности заработала базовая станция мобильной связи и еще 9 станций.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР продолжают осуществлять мониторинг ситуации, поддерживать постоянную связь с родными украинцев, пропавших в зоне бедствия, тесно взаимодействовать с органами власти Китая, Индии, Непала,

– сообщили в МИД.

Напомним, что на данный момент известно уже о 750 погибших. Еще более 3000 человек числятся пропавшими без вести.

В некоторых районах находят тела, которые уже разложились и которые невозможно идентифицировать.