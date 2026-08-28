Жителей и спасателей в этом районе призвали находиться в состоянии повышенной готовности и искать безопасное место. Об этом сообщает CNN.

Какова ситуация в Непале

В пятницу, 28 августа, на китайской стороне границы прорвало естественную плотину запруженного озера. Озеро вышло из берегов.

Поступили сообщения о "подъеме мутного ила, который может вызвать новые наводнения". После этого власти Непала приостановили спасательные операции как минимум на 90 минут.

Справочно. Запруженное озеро – это водоем, образующийся, когда обломки перекрывают реку.

Жители зоны риска начали подниматься в лесистую местность, где безопаснее, после сообщений местных властей о возможном наводнении. Они несли одеяла и другие предметы первой необходимости.

Напомним, что в результате недавнего бедствия в Непале подтверждена гибель более 390 человек. Еще несколько сотен числятся пропавшими без вести.

Среди них – 56 граждан Украины. Это 2 туристические группы из 47 и 7 украинцев, а также гражданка Украины в составе иностранной туристической группы.

Потоки воды, грязи и камней разрушили все на своем пути: деревни, дома, дороги и мосты.

По предварительным данным, землетрясение магнитудой 4,4 могло вызвать масштабный оползень, который перекрыл реку Бхоте-Коши. После этого огромный поток воды двинулся вниз по течению. Точную причину катастрофы еще устанавливают.