В Польше затопило еще один город, местные власти призывают людей эвакуироваться

Ситуация с наводнениями не улучшается: жителей города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали эвакуироваться из-за затопления улиц, а во Вроцлаве в Нижней Силезии поднимают набережную, чтобы защитить районы от возможного затопления рекой Быстрицей

Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на заявления местных властей городов.

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Несколько улиц в городе Левин-Бжеский уже затоплены, а вода распространяется по всему городу.

"Через некоторое время будет невозможно проводить эвакуацию. Количество воды на улицах растет. Автомобили больше не будут въезжать – за исключением военной или пожарной техники", – сообщил мэр города Артур Котара.

Мэр города заверил, что люди, которые нуждаются в помощи для эвакуации, получат ее.

Ситуация в других городах

В Ворцлаве власти дали указание использовать 40 000 мешков с песком для того, чтобы поднять набережную и защитить жилые районы Маршовице-1 и Маршовице-2 от возможного затопления рекой Быстрица.



Во Вроцлаве пытаются поднять набережную / Фото wroclaw.pl

Яцек Сутрик – мэр Вроцлава рассказал, что набережные будут частично обнесены пленкой, а солдаты используют 40 000 мешков с песком для их поднятия.

"Набережные должны быть подняты на полтора метра, чтобы обезопасить населенные пункты. Если будет потребность в эвакуации, мы предоставим автобусы к месту проведения работ" – отметил он.

Жителей жилых массивов, которые в зоне риска, просят быть внимательными, а по возможности, переехать на более высокие этажи домов.

Справочно. Правительство Польши объявило чрезвычайное положение и выделило миллиард злотых – около 260 миллионов долларов США на помощь пострадавшим. Премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении подать заявку на получение помощи от ЕС.