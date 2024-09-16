Севастополь также затапливает: ситуация критическая, а уровень воды продолжает подниматься

На фоне наводнения в Европе Севастополь тоже идет под воду. В оккупированном городе уже "плавают" машины и люди.

Местные телеграмм-каналы публикуют фото и видео с последствиями непогоды. Ожидается, что уровень воды еще продолжит подниматься, пишет 24 Канал.

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В Севастополе затопило улицы

Несколько улиц и домов в оккупированном городе серьезно подтопило. Дороги на улицах Гоголя, Руднева, в районе Авторынка, Камышовом шоссе полностью затоплены.

Из-за этого движение транспорта в оккупированном городе затруднено, машинам и пешеходам приходится буквально "плыть".

Наводнение в Севастополе: смотрите видео

На участке от площади Восставших до улицы Пожарова из-за ливня обвалилась подпорная стена, из-за чего прорвало трубу. На месте работают коммунальщики и сотрудники так называемого Севастопольского автодора.

Оккупационная прокуратура уверяет местных, что якобы "контролирует ситуацию". Гауляйтер Михаил Развожаев также заявил о создании оперативного штаба для устранения непогоды.

Тем временем в городе начинается транспортный коллапс, движение общественного транспорта затруднено. Местные жители убирают с улиц грязь, мусор и поломанные ветки деревьев.

Однако это еще не конец. В ближайшие 3 часа в Севастополе прогнозируют сильный дождь. Ожидается, что в ближайшие 12 часов количество осадков достигнет значения 30 мм и более.