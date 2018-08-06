Наводнение в Алжире: погибли уже пять человек

В южной провинции Алжира, Таманрассете, несмотря на то, что расположена она в пустыне Сахара, непогода вызвала наводнения и селевые потоки, которые унесли жизни уже пяти человек. Есть и пропавшие без вести.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на Синьхуа.

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Аномально длительные ливни в пограничном районе Алжира и Мали привели к наводнениям и сходу селевых потоков. Среди жертв по меньшей мере двое детей. Спасатели активно ищут еще одного пропавшего ребенка.



Вода и селевые потоки вызвали стихийное бедствие в Алжире

Власти Алжира создали специальный комитет для спасения людей и исправления ситуации. Спасатели прибыли в регион стихийного бедствия оперативно, поэтому удалось избежать значительно большего количества жертв.

Стоит отметить, что в пустынных районах Алжира в последнее время наблюдается нестабильная погода – в конце июля температура достигала отметки в свыше 50 градусов по Цельсию, а в начале августа начались мощные ливни.

Напомним, в августе 2018 непогода в разных уголках планеты уже успела наделать немало бед. Пока в Океании и Азии люди страдают от землетрясений и наводнений, на американском континенте жизнь забирают масштабные лесные пожары, а в Европе непогода испытывает людей невероятной жарой.