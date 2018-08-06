Наводнение в Алжире: погибли уже пять человек
В южной провинции Алжира, Таманрассете, несмотря на то, что расположена она в пустыне Сахара, непогода вызвала наводнения и селевые потоки, которые унесли жизни уже пяти человек. Есть и пропавшие без вести.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на Синьхуа.
Читайте также: Ужасные наводнения унесли жизни 10 человек
Аномально длительные ливни в пограничном районе Алжира и Мали привели к наводнениям и сходу селевых потоков. Среди жертв по меньшей мере двое детей. Спасатели активно ищут еще одного пропавшего ребенка.
Вода и селевые потоки вызвали стихийное бедствие в Алжире
Власти Алжира создали специальный комитет для спасения людей и исправления ситуации. Спасатели прибыли в регион стихийного бедствия оперативно, поэтому удалось избежать значительно большего количества жертв.
Стоит отметить, что в пустынных районах Алжира в последнее время наблюдается нестабильная погода – в конце июля температура достигала отметки в свыше 50 градусов по Цельсию, а в начале августа начались мощные ливни.
Напомним, в августе 2018 непогода в разных уголках планеты уже успела наделать немало бед. Пока в Океании и Азии люди страдают от землетрясений и наводнений, на американском континенте жизнь забирают масштабные лесные пожары, а в Европе непогода испытывает людей невероятной жарой.