Повінь у Алжирі: загинуло вже п'ятеро людей

У південній провінції Алжиру, Таманрассеті, попри те, що розташована вона в пустелі Сахара, негода спричинила повені і селеві потоки, які забрали життя уже п'яти осіб. Є й зниклі безвісти.

Про це повідомило УНН з посиланням на Сіньхуа.

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Аномально тривалі зливи в прикордонному районі Алжиру і Малі призвели до повеней і сходу селевих потоків. Серед жертв щонайменше двоє дітей. Рятувальники активно шукають ще одну зниклу дитину.



Вода і селеві потоки спричинили стихійне лихо у Алжирі

Влада Алжиру створила спеціальний комітет для порятунку людей та виправлення ситуації. Рятувальники прибули в регіон стихійного лиха оперативно, тож вдалося уникнути значно більшої кількості жертв.

Варто зазначити, що у пустельних районах Алжиру останнім часом спостерігається нестабільна погода – у кінці липня температура сягала позначки у понад 50 градусів за Цельсієм, а на початку серпня почалися потужні зливи.

Нагадаємо, у серпні 2018 негода в різних кутках планети вже встигла наробити чимало лиха. Поки в Океанії та Азії люди страждають від землетрусів та повеней, на американському континенті життя забирають масштабні лісові пожежі, а у Європі негода випробовує людей неймовірною спекою.