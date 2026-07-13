Власти эвакуируют жителей из опасных районов, однако синоптики предупреждают о риске новых подтоплений. Об этом сообщает BBC.

Что известно о последствиях наводнения в Бангладеш?

По данным местных властей, из-за угрозы дальнейших подтоплений проводится эвакуация жителей из районов повышенного риска. В настоящее время тысячи людей находятся во временных государственных убежищах, поскольку многие дома оказались затопленными или поврежденными.

Больше всего от наводнений пострадал район Кокс-Базар, где погибли 28 из 51 погибшего. В этом регионе расположено крупнейшее в мире поселение беженцев рохинджа, где проживает более миллиона человек.

Одним из самых трагических инцидентов стало затопление школы в Кокс-Базаре. В результате наводнения погибли учитель и несколько учеников.

Сильные осадки также вызвали оползни и масштабные подтопления в столице страны Дакке. В некоторых районах города вода поднялась до уровня колен, из-за чего значительно затруднилось движение транспорта.

Местные СМИ обратили внимание на проблемы с дренажной системой столицы и поставили под сомнение эффективность предыдущих правительственных работ по ее модернизации.

Представитель Центра прогнозирования и предотвращения наводнений Сардер Удой Райхан сообщил, что ситуация в юго-восточных районах страны в ближайшее время может улучшиться. В то же время он предупредил об угрозе новых подтоплений в северных и северо-восточных регионах из-за продолжающихся осадков.

Бангладеш регулярно сталкивается с масштабными наводнениями из-за географических особенностей страны. Государство расположено в низменной дельте больших рек, а сезон муссонов ежегодно приносит сильные дожди, которые часто приводят к разрушительным последствиям.

Напомним, в Венесуэле в результате двух мощных землетрясений погибли более 4 тысяч человек, а еще более 16 тысяч получили ранения.

Серия подземных толчков произошла 24 июня: сначала вблизи Сан-Фелипе зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2, а уже через 40 секунд произошел более сильный толчок магнитудой 7,5. Эпицентр второго землетрясения находился примерно в 23 километрах к юго-востоку от Юмаре.

Более 32 тысяч человек числятся пропавшими без вести, а международные организации допускают, что окончательное число жертв может превысить 10 тысяч.

Наибольшие разрушения понесла область Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. По словам представителей властей, из 855 поврежденных зданий 189 полностью разрушились из-за силы подземных толчков.

Местные жители и волонтеры продолжают расчищать завалы, однако сообщают о нехватке специальной техники и помощи спасательных служб. К ликвидации последствий землетрясений уже присоединились более 1 600 иностранных спасателей, прибывших в Венесуэлу для проведения поисковых операций.