Такое заявление Общегерманское объединение страховых компаний опубликовало 27 июля. Сначала они ожидали, что убытки будут 4 – 5 миллиардов евро, поскольку не посчитали застрахованного имущества в Баварии и Саксонии. Там выплаты достигнут от 5 до 10% от общей суммы.
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Две трети будут составлять компенсации людям из Рейнланд-Пфальц. Там больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Эйфель. Треть получат жители Северного Рейна – Вестфалии.
Непогода повредила 40 тысяч автомобилей
Только тем, кто застраховал автомобили придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, поскольку во время непогоды вода повредила 40 тысяч автомобилей. Большую сумму получат и отдельные помещения и фабрики, которые застрахованы на миллионы евро.
Не все жители Германии имеют страхование от природных катаклизмов. Если во время ураганов и града дома застрахованы, то из-за паводков и дождей, страхование есть у 46% немцев.
Непогода в Германии: что известно
- Из-за наводнения в Германии погибли 179 человек. Кроме того, более 1 300 пропали без вести.
- Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер ввела режим военной катастрофы. Последствия непогоды помогают ликвидировать 850 солдат.
- 82-летний житель Мюнстера пожертвовал миллион евро для пострадавших от наводнений.