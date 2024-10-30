Смертоносные наводнения в Испании: более 50 человек погибли, вода затапливает дома и сносит авто

Сильно ливни привели к внезапным наводнениям на юге и востоке Испании. Стихия повлекла за собой разрушение, блокирует дороги и приостанавливает движение поездов, количество подтвержденных погибших растёт.

Бурные потоки грязно-коричневой воды заполонили улицы города Летур в восточной провинции Альбасете. Стихия затапливает дороги и сносит автомобили. О бедствии в Испании сообщает The Guardian.

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Какие последствия внезапных наводнений в Испании

Национальное метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень опасности в Валенсии и второй самый высокий уровень в отдельных районах Андалусии.

Глава региона Валенсии, Карлос Мазон, сообщил журналистам в среду утром, что в зонах, пострадавших от наводнения, нашли несколько тел погибших. Поисково-спасательные операции продолжаются.

По последним данным, 51 человек погиб в результате наводнения, однако это ещё не окончательная цифра.

12 самолетов, что должны были прибыть в аэропорт Валенсии, перенаправили в другие города Испании, сообщил оператор аэропортов Aena. Еще 10 рейсов были отменены.

Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и портом Валенсии из-за повреждения основных участков железнодорожной сети в регионе.

Один из поездов с 276 пассажирами сошёл с рельсов в южном регионе Андалусия, однако никто не пострадал, отметило местное правительство в своем заявлении. Из-за наводнения несколько автомобильных дорог в регионе остаются заблокированными.

Мощная стихия в Испании сносит авто: смотрите видео

Спасатели эвакуируют жителей пострадавших регионов Испании на вертолете: смотрите видео

Вода заполоняет улицы испанских городов: смотрите видео

Поисково-спасательные операции продолжаются

С помощью дронов спасатели ищут шесть человек, пропавших без вести, сообщила представительница центрального правительства в Кастилии-Ла-Манче телеканалу TVE.

Полиция в городе Л'Алкудия, что в Валенсии, ищет водителя грузовика, который исчез еще с раннего дня. службы спасения эвакуировали десятки людей, часть из них – с помощью вертолетов.

Премьер-министр Педро Санчес выразил обеспокоенность в соцсети X. Он призвал людей избегать ненужных поездок в зоне бедствия.

Справка: Причиной такого интенсивного ливня стал "холодная капля" – феномен, возникающий, когда холодный воздух перемещается над теплыми водами Средиземного моря, вызывая атмосферную нестабильность. Это приводит к быстрому подъему теплой насыщенной влагой воздушной массы и формированию больших дождевых облаков, что за считанные часы приводят к сильным осадкам в восточных регионах Испании.

Ученые предупреждают, что из-за климатического кризиса экстремальные погодные явления, такие как жара и бури, становятся более интенсивными.