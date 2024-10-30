Смертоносные наводнения в Испании: более 50 человек погибли, вода затапливает дома и сносит авто
Источник:The Guardian
Сильно ливни привели к внезапным наводнениям на юге и востоке Испании. Стихия повлекла за собой разрушение, блокирует дороги и приостанавливает движение поездов, количество подтвержденных погибших растёт.
Бурные потоки грязно-коричневой воды заполонили улицы города Летур в восточной провинции Альбасете. Стихия затапливает дороги и сносит автомобили. О бедствии в Испании сообщает The Guardian.
Смотрите также Францию и Италию затапливает – страны объявили оранжевый уровень опасности
Какие последствия внезапных наводнений в Испании
Национальное метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень опасности в Валенсии и второй самый высокий уровень в отдельных районах Андалусии.
Глава региона Валенсии, Карлос Мазон, сообщил журналистам в среду утром, что в зонах, пострадавших от наводнения, нашли несколько тел погибших. Поисково-спасательные операции продолжаются.
По последним данным, 51 человек погиб в результате наводнения, однако это ещё не окончательная цифра.
12 самолетов, что должны были прибыть в аэропорт Валенсии, перенаправили в другие города Испании, сообщил оператор аэропортов Aena. Еще 10 рейсов были отменены.
Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и портом Валенсии из-за повреждения основных участков железнодорожной сети в регионе.
Один из поездов с 276 пассажирами сошёл с рельсов в южном регионе Андалусия, однако никто не пострадал, отметило местное правительство в своем заявлении. Из-за наводнения несколько автомобильных дорог в регионе остаются заблокированными.
Мощная стихия в Испании сносит авто: смотрите видео
Спасатели эвакуируют жителей пострадавших регионов Испании на вертолете: смотрите видео
Вода заполоняет улицы испанских городов: смотрите видеоПоисково-спасательные операции продолжаются
С помощью дронов спасатели ищут шесть человек, пропавших без вести, сообщила представительница центрального правительства в Кастилии-Ла-Манче телеканалу TVE.
Полиция в городе Л'Алкудия, что в Валенсии, ищет водителя грузовика, который исчез еще с раннего дня. службы спасения эвакуировали десятки людей, часть из них – с помощью вертолетов.
Премьер-министр Педро Санчес выразил обеспокоенность в соцсети X. Он призвал людей избегать ненужных поездок в зоне бедствия.
Справка: Причиной такого интенсивного ливня стал "холодная капля" – феномен, возникающий, когда холодный воздух перемещается над теплыми водами Средиземного моря, вызывая атмосферную нестабильность. Это приводит к быстрому подъему теплой насыщенной влагой воздушной массы и формированию больших дождевых облаков, что за считанные часы приводят к сильным осадкам в восточных регионах Испании.
Ученые предупреждают, что из-за климатического кризиса экстремальные погодные явления, такие как жара и бури, становятся более интенсивными.