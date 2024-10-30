Бурхливі потоки брудно-коричневої води заполонили вулиці міста Летур у східній провінції Альбасете. Стихія затоплює дороги та зносить автомобілі. Про лихо в Іспанії повідомляє The Guardian.

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Які наслідки раптових повеней в Іспанії

Національне метеорологічне агентство AEMET оголосило червоний рівень небезпеки у Валенсії та другий найвищий рівень в окремих районах Андалусії.

Голова регіону Валенсії, Карлос Мазон, повідомив журналістам у середу вранці, що в зонах, постраждалих від повені, знайшли кілька тіл загиблих. Пошуково-рятувальні операції тривають.

За останніми даними, 51 людина загинула у наслідок повені, однак це ще не остаточна цифра.

12 літаків, що мали прибути до аеропорту Валенсії, перенаправили до інших міст Іспанії, повідомив оператор аеропортів Aena. Ще 10 рейсів було скасовано.

Національний оператор залізничної інфраструктури ADIF призупинив рух швидкісних потягів між Мадридом і портом Валенсії через пошкодження основних ділянок залізничної мережі в регіоні.

Один із потягів з 276 пасажирами зійшов із рейок у південному регіоні Андалусія, однак ніхто не постраждав, зазначив місцевий уряд у своїй заяві. Через повінь кілька автомобільних доріг у регіоні залишаються заблокованими.

Потужна стихія в Іспанії зносить авто: дивіться відео

Рятувальники евакуюють жителів постраждалих регіонів Іспанії на вертольоті: дивіться відео

Вода заполоняє вулиці іспанських міст: дивіться відео

Пошуково-рятувальні операції тривають

За допомогою дронів рятувальники шукають шістьох людей, які зникли безвісти, повідомила представниця центрального уряду в Кастилії-Ла-Манчі телеканалу TVE.

Поліція у місті Л’Алкудія, що у Валенсії, шукає водія вантажівки, який зник ще з раннього дня.Служби порятунку евакуювали десятки людей, частину з них – за допомогою вертольотів.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висловив стурбованість у соцмережі X. Він закликав людей уникати непотрібних поїздок у зоні лиха.

Довідка: Причиною такої інтенсивної зливи стала "холодна крапля" – феномен, що виникає, коли холодне повітря переміщується над теплими водами Середземного моря, спричиняючи атмосферну нестабільність. Це призводить до швидкого підйому теплої насиченої вологою повітряної маси і формування великих дощових хмар, що за лічені години призводять до сильних опадів у східних регіонах Іспанії.

Науковці попереджають, що через кліматичну кризу екстремальні погодні явища, такі як спека та бурі, стають інтенсивнішими.