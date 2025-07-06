Смертельное наводнение в Техасе унесло жизни более 50 человек

В Техасе продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после сокрушительного наводнения, накрывшего округ Керр. Непогода унесла жизни по меньшей мере 51 человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о наводнениях в Техасе

В округе Керр в результате непогоды погибли по меньшей мере 43 человека, среди них 15 детей. Еще по меньшей мере восемь жертв зафиксировали в соседних округах штата.

По данным СМИ, к спасательным работам чрезвычайники привлекли вертолеты, лодки и дроны. Сейчас они продолжают поиски 27 детей из детского лагеря "Mystic", которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вода в реке Гуадалупе в Техасе поднялась более чем на 8 метров всего за 45 минут, смывая все на своем пути. Из-за стихийного бедствия в регионе было затоплено много кемпингов и дорог, что существенно затрудняет доступ к пострадавшим территориям. Проведение спасательных работ затрудняют также длительные дожди.

Уровень воды в реке стремительно вырос: смотрите видео

Местные чиновники сообщили, что в течение последних 36 часов было спасено более 850 человек, а в лагерях были приложены "героические усилия" для спасения детей.

Известно, что в Техас также прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она заверила, что администрация Дональда Трампа привлечет все имеющиеся ресурсы для преодоления последствий.