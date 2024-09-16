Ситуация с наводнениями продолжает ухудшаться. Сейчас специалисты пытаются спасти людей.

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Под водой оказались целые населенные пункты

В городе Гьоллерсдорф пострадала также тюрьма. По сообщению аварийных служб, прорвало первые дамбы, в том числе в Гадерсдорфе и Поттенбрунне. Население эвакуируется, помощь кое-где возможна только с воздуха,

– говорится в сообщении.

Около 10 000 сотрудников аварийно-спасательных служб участвуют в масштабных спасательных операциях по всей Нижней Австрии. Они спасают людей, которые застряли на крышах, откачивают воду из затопленных зданий и расчищают дороги, заблокированы поваленными деревьями.

В рамках скоординированного ответа около 2400 военнослужащих были привлечены для помощи в этих критически важных операциях. Кроме того, армейские вертолеты принимают активное участие, сбрасывая мешки с песком для укрепления дамбы, что была разрушена.

Справка. Непогоду принес циклон "Борис". В Польше, Румынии и Чехии также зафиксированы наводнения, которые смывают все на своем пути.

Из-за наводнения затоплено около 100 дорог, в т.ч. федеральные дороги и два автобана вблизи Вены – Южный (А2) и Западный (А1).

Во всем восточном регионе страны наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, включая железнодорожные маршруты. В столице, Вене, также подтоплены две линии метро, которые работают с перебоями. Власти призывают граждан воздержаться от ненужных поездок и пребывания на улице. В некоторых школах ученикам можно пропустить занятия в понедельник.

Ожидается, что сильные дожди на востоке Австрии продолжатся как минимум до вторника.