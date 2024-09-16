Ситуація з повенями продовжує погіршуватися. Наразі спеціалісти намагаються врятувати людей.

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Під водою опинилися цілі населені пункти

У місті Гьоллерсдорф постраждала також в'язниця. За повідомленням аварійних служб, прорвало перші дамби, в тому числі в Гадерсдорфі та Поттенбрунні. Населення евакуйовується, допомога подекуди можлива лише з повітря,

– йдеться у повідомленні.

Близько 10 000 співробітників аварійно-рятувальних служб беруть участь у масштабних рятувальних операціях по всій Нижній Австрії. Вони рятують людей, які застрягли на дахах, відкачують воду із затоплених будівель і розчищають дороги, заблоковані поваленими деревами.

В рамках скоординованої відповіді близько 2400 військовослужбовців були залучені для допомоги в цих критично важливих операціях. Крім того, армійські вертольоти беруть активну участь, скидаючи мішки з піском для укріплення дамби, що була зруйнована.

Довідка. Негоду приніс циклон "Борис". У Польщі, Румунії та Чехії також зафіксовані повені, які змивають все на своєму шляху.

Через повені затоплено близько 100 доріг, у т.ч. федеральні дороги та два автобани поблизу Відня – Південний (А2) та Західний (А1).

У всьому східному регіоні країни спостерігаються збої у роботі громадського транспорту, зокрема залізничні маршрути. У столиці, Відні, також підтоплено дві лінії метро, ​​які працюють із перебоями. Влада закликає громадян утриматися від непотрібних поїздок та перебування на вулиці. У деяких школах учням можна пропустити заняття в понеділок.

Очікується, що сильні дощі на сході Австрії продовжаться щонайменше до вівторка.