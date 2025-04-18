В Италии автомобиль провалился в промоину на дороге – спасатели нашли тела пассажиров

На севере Италии из-за потоков воды на дороге образовалась промоина, в которой исчез автомобиль с двумя людьми –это были отец и сын. После долгих поисков пожарная команда идентифицировала их.

Инцидент произошел вблизи города Виченца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ansa.

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Что известно об автомобиле с пассажирами, который провалился в промоину

Поздно вечером 17 апреля стало известно, что два человека исчезли в результате сноса потоком воды в районе Виченцы.

В издании сообщают, что в поисках пропавших участвовали пожарные, водолазы, спасатели со знанием работы на воде, дроны и вертолет. Наводнение также разрушило мост в Вальданьо. Отца и сына снесло сильным течением потока.

Утром 18 апреля нашли тело одного из пропавших без вести. Его заметили в удерживающем бассейне в Триссино.

Позже спасатели выяснили, что найденным оказался 65-летний Леоне Франческо Нардон. Он – отец 34-летнего Франческо, который до сих пор считался пропавшим без вести.

Впоследствии пожарная бригада нашла тело другого пропавшего – Франческо Нардона. Согласно реконструкциям, автомобиль затянуло в яму и он оказался в потоке.

В издании сообщили, что отец и сын направлялись в коммуну Вальданьо (Виченца), чтобы добровольно помочь спасателям после того, как они узнали о многочисленных подтоплениях подвалов и нижних этажей, произошедших ночью.

Тело первого погибшего от наводнения в Италии обнаружили в четверг, 17 апреля. Это был 92-летний мужчина.

К слову, дожди принесли наводнения на туристический остров Лансароте в Испании. Несколько городов оказались под водой, властям пришлось объявить чрезвычайное положение.