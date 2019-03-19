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      Наводнения затопили военную базу США, где были расположены самолеты "судного дня": фото

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      Наводнения затопили военную базу США, где были расположены самолеты "судного дня"
      Наводнения затопили военную базу США, где были расположены самолеты "судного дня" / omaha.com

      В штате Небраска наводнения, которые нахлынули еще 15 марта, повлекли затопление военной базы "Оффатт", где размещался штаб Стратегического командования Вооруженных сил США.

      За несколько дней наводнения затопили треть территории базы, передает пресс-служба авиабазы в Facebook.

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      На военной базе также располагались американские Boeing E-4B Nightwatch — так называемые "самолеты судного дня" (самолеты, предназначенные для эвакуации президента в случае ядерной войны, – 24).

      Однако, как отметила министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон, люди и самолеты в безопасности, пострадавших нет.

      По данным газеты The Omaha World-Herald, были подтоплены около 30 домов на базе, еще столько же получили повреждения. Точно оценить ущерб можно будет в течение нескольких дней.

      Like large portions of Nebraska, Offutt personnel are battling flood waters which started to creep onto the installation...

      Опубліковано Offutt Air Force Base  Неділя, 17 березня 2019 р.

      В результате наводнений Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям заказало 19 миль дамб по Миссури, чтобы защитить Offutt, проект которого составляет около 30 миллионов долларов. Вскоре должны начать строительство.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Стихийный бедствия авиация
      Источник: 24 канал
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