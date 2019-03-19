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      Повені затопили військову базу США, де були розташовані літаки "судного дня": фото

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      Повені затопили військову базу США, де були розташовані літаки "судного дня"
      Повені затопили військову базу США, де були розташовані літаки "судного дня" / omaha.com

      У штаті Небраска повені, що нахлинули ще 15 березня, спричинили затоплення військової бази "Оффатт", де розміщувався штаб Стратегічного командування Збройних сил США.

      За декілька днів повені затопили третину території бази, передає прес-служба авіабази в Facebook.

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      На військовій базі також розташовувалися американські Boeing E-4B Nightwatch — так звані "літаки судного дня" (літаки, призначені для евакуації президента у випадку ядерної війни, – 24).

      Проте, як зазначила міністерка військово-повітряних сил США Хізер Вілсон, люди і літаки у безпеці, постраждалих немає.

      За даними газети The Omaha World-Herald, були підтоплені близько 30 будинків на базі, ще стільки ж отримали пошкодження. Точно оцінити збитки можна буде протягом декількох днів.

      Like large portions of Nebraska, Offutt personnel are battling flood waters which started to creep onto the installation...

      Опубліковано Offutt Air Force Base  Неділя, 17 березня 2019 р.

      Внаслідок повеней Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій замовило 19 миль дамб по Міссурі, щоб захистити Offutt, проект якого складає близько 30 мільйонів доларів. Незабаром мають розпочати будівництво.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Стихійні лиха авіація
      Джерело: 24 канал
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