Навоевались: несколько оккупантов подстрекали своих возвращаться в Россию

Оккупанты продолжают нести серьезные потери от Вооруженных Сил Украины. Некоторые воины так устали, что пытаются убедить своих возвращаться домой.

Оккупантам дали хорошею взбучку под Харьковом, поэтому некоторые уже отказываются воевать.

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Они хотят домой

Речь идет о 10 российских военных из 138-й мотострелковой бригады, пытавшейся "взять" Харьков. После тяжелых боев и серьезных потерь они не захотели воевать и подстрекали своих ехать домой. Теперь комендатура русского Белгорода приступила к расследованию.

Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой,

– говорится в сообщении от Генштаба.

Добавим, ВСУ надежно держат оборону города, а на некоторых участках переходят в контратаку. Впрочем, оккупанты до сих пор цинично обстреливают Харьков.

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