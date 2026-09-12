Политическое противостояние в Варшаве стремительно обостряется на фоне подготовки к предстоящим парламентским выборам. Кандидат политических наук, директор East European Council Антон Найчук рассказал 24 Каналу о подробностях громкого финансового скандала вокруг компании Zonda Crypto.

Как Zonda Crypto оказалась в центре финансового скандала

В эпицентре внимания правоохранительных органов и польских СМИ оказалась криптоферма Zonda Crypto во главе с Пшемыславом Кралем. Компания активно участвовала в финансировании мероприятий под эгидой консервативной платформы CPAC, на которой во время предвыборной кампании выступал Кароль Навроцкий.

Это довольно одиозное предприятие с одиозной репутацией, как и сам его владелец. Против этой компании с апреля текущего года возбуждено уголовное дело, расследуются возможные махинации, коррупционные связи и попытки политической коррупции,

– сказал Антон Найчук.

По словам эксперта, премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о возможной связи компании с российским криминалитетом, в частности с Тамбовской ОПГ. Однако на данный момент никакой публичной доказательной базы относительно привлечения российских средств нет, и это остается элементом политического противостояния.

Кандидат политических наук о скандале в Польше: видео

Вторым аспектом скандала стал политический лоббизм и потенциальная коррупция среди высокопоставленных чиновников. В рамках дела уже задержали руководителя Олимпийского комитета Польши Песевича, а также предъявили обвинения бывшему министру юстиции Збигневу Зебро.

Збигнев Зебро уехал в Соединенные Штаты Америки в качестве журналиста. Одно из обвинений заключается в том, что Zonda Crypto активно финансировала его СМИ, заказывала там рекламу и поддерживала различные мероприятия,

– отметил кандидат политических наук.

Дополнительным поводом для упреков в адрес канцелярии президента стало то, что Кароль Навроцкий трижды наложил вето на законопроект о регулировании рынка криптовалют в Польше. Чиновники пытаются интерпретировать это как возможную деятельность в интересах криптобизнеса.

Сейчас чрезвычайно важно подкрепить эти обвинения фактами, чтобы процесс перешел в правильное процессуальное русло и не остался исключительно на уровне политических спекуляций, – добавил Антон Найчук.