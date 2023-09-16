В пятницу, 15 сентября, правозащитница и публичная деятельница Алина Боднар рассказала о горе в семье из Новодмитровки, частный дом которой был разрушен во время атаки на село 14 сентября. Однако, самое ужасное, что погиб 6-летний мальчик.

Смотрите также Каждому "светит" по 10 лет: кто из коллаборантов помогал оккупантам в организации "выборов"

"Не ребенок, а клад..."

Звать ребенка было Назар Грицков. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, поэтому и погиб. Важно, что у мальчика есть 13-летний брат – он борется за жизнь в больнице.

Как информировали в Херсонский ОВА, подросток находится на искусственной вентиляции легких

Также ранения получили дедушка и тетя с парнем, которые пытались вытащить детей из-под завалов, но тоже попали под вражеский огонь. Целая семья пострадала от российского террора и потеряла своего ангела из-за России,

– констатировала Боднар.

В то же время тетя мальчика Галина Тихнюк отметила, что всего в семье было 4 детей – все мальчики. Кроме того, по ее словам, малый Назарко мечтал пойти в школу, пока его не убило вражеское, террористическое государство.

Он очень хотел пойти в первый класс, рос очень хорошим мальчиком. Всегда поможет, не ребенок, а клад. Как нам его не хватит, сколько только горя в нашу семью… Должен был уезжать с семьей. Они должны были эвакуироваться.

Последние слова Назарка были такие: "Мама, я дышу, мама, мы уедем завтра, мама..."

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Светлая память. Вместе с тем призываем наших читателей помочь пострадавшей от российского террора семье. 5168 7520 2384 3983 – Грицков Кирилл.

Вспомним напоследок, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины по данному факту. В ней говорится о нарушении законов войны и умышленном убийстве.

Россия обязательно должна отвечать за преступления, которые она совершила против мирного населения нашего государства.